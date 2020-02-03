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Zindaşti'yi tahliye eden hakime rüşvetten dava

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti ve 3 adamı hakkında tahliye kararı veren hakim Cevdet Özcan hakkında rüşvetten iddianame düzenlendi. Özcan'ın 3.5 milyon dolar rüşvet aldığı öne sürüldü
 03 Şubat 2020 08:26
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Zindaşti'yi tahliye eden hakime rüşvetten dava

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamının avukatı 19 Ekim 2018'de "tutukluluk incelemesi" için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmuştu. Başvuruyu İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan değerlendirmiş, Zindaşti ve beraberindeki 3 şahsı "tahliye" etmişti. Bunun üzerine tutuklular gece saat 23.30'da Silivri Cezaevi'nden çıkmıştı. Soruşturma savcısı Ercan Devrim karara itiraz etmiş, dosyayı ele alan İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimi tekrar tutuklama kararı çıkarmıştı. Ancak Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki 3 saat gibi kısa sürede sırra kadem basmıştı. Zindaşti ve 3 adamının yurtdışına çıktığına dair bir ize ulaşılamasa da yasadışı yollardan Türkiye'den ayrıldıkları değerlendirilmişti. Tahliye kararı ardından flaş bir gelişme yaşandı. Kararı veren hakim Özcan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve işadamı Doğan Kasadolu'nun "ihbar eden" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Özcan'ın Zindaşti'yi tahliye etmesi karşılığında rüşvet aldığı anlatıldı.

ŞİFRELİ 10 LİRAYLA PARAYI ALDI

İddianamede, Özcan'ın avukatlar Oktay Bağatır ve Servet Haznedar'dan üzerinden seri numarasının bir şifre olarak kullanıldığı 10 liralık banknot alarak Kapalıçarşı'da bulunan bir kuyumcuya gittiği kaydedildi. Özcan'ın bu banknotu verdikten sonra kuyumcudan 3.5 milyon dolar aldığı belirtildi. İddianamede, Zindaşti'nin FETÖ üyesi Zekeriya Öz'e de zamanında 300 bin euro rüşvet verdiği de ileri sürüldü. İddianamede Özcan'ın, FETÖ üyeleri Metin Topuz, Zekeriya Öz ve Cihan Kansız ile irtibatı bulunan, 'uyuşturucu ticareti', 'terör örgütü yöneticiliği' gibi birçok suçtan kaydı bulunan Zindaşti ile 3 adamının yurt dışına kaçmasına neden olduğu kaydedildi.

İddianamede, Özcan'ın HSK Müfettişliği'ne verdiği yazılı savunması da yer aldı. Özcan daha önce aldığı kritik görev ve baktığı önemli dosyalar ile verdiği kararlar nedeniyle kendisine iftira atıldığını, iddiaların mesnetsiz ve tutarsız olduğunu, sahip olduğu mal varlığı değerlerinin mal beyanlarında açık olduğunu iddia etti.

YETKİSİNİ AŞTI

İddianamede, HSK Müfettişi tarafından hazırlanan rapordaki tespitlere de yer verildi. Buna göre, Özcan'ın hukuki takdir yetkisini aşarak, mevcut delil durumu ile bağdaşmayacak şekilde tahliye kararı verdiği ifade edildi. Özcan'ın bilinçli olarak verdiği kararla şüphelilerin kaçmasına imkan sağlayıp mesleki kıdem ve deneyiminden beklenen basireti göstermeyip yargıya duyulan güven ve saygınlığı ortadan kaldırdığı kaydedildi. Özcan "rüşvet almak" ve "görevi kötüye kullanma' suçlarından Yargıtay'ın ilgili dairesinde hakim karşısına çıkacak.

Atakan Irmak
Sabah
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