Boğaz'dan 13 kat daha güvenli

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre:

İnşaat 5.5 yılda, proje ise 7 yılda tamamlanacak

İletişim Başkanlığı, Kanal İstanbul projesine ilişkin detaylarla tüm soruların yanıtlarını içeren "kanalistanbul.gov.tr" adlı internet sitesini yayına açtı. Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen sorulara şu yanıtlar verildi:

KANAL İSTANBUL PROJESİ'NİN AMACI:İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması, trafik yükünün hafifletilmesi, seyir emniyetinin sağlanması, yeni bir uluslararası su yolu ve yatay mimariye dayalı modern bir yerleşim alanı oluşturulması.

ÇATIŞMA VE KARAYA OTURMA SENARYOLARI:İstanbul Boğazı'nın en keskin dönüş noktası 80 derece ve en dar dönüş noktası 698 metre. Son 4 yıllık verilere göre, İstanbul Boğazı'nda gemiler her geçişte yaklaşık 14.5 saat bekliyor. Bazı şartlarda bu bekleme süresi 3-4 günü bulabiliyor. İstanbul Boğazı'nın trafiğini 1930'lu yıllarda 50 metre uzunluğunda gemiler oluştururken, günümüzde 350 metreye varan gemiler geçiş yapıyor. 1930'larda İstanbul Boğazı'ndan geçen ortalama gemi sayısı 3 bin ve 2019 yılında 43 bin iken, 2050'de boğazdan geçecek gemi sayısının yılda 78 bin ve 2070 yılında ise 86 bin seviyesinde olması bekleniyor. Çatışma senaryoları açısından Kanal İstanbul, en zor kısımlarda İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli. Karaya oturma senaryoları açısından Kanal İstanbul, en zor kısımlarda dahi İstanbul Boğazı'ndan 2 kat daha güvenli.

ÜCRETSİZ GEÇİŞ YOK:Halen İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler fener, tahlisiye ve sağlık rüsumları ile römorkör ve kılavuzluk hizmetleri için belirli ücretler ödüyor. Boğaz'dan ücretsiz geçiş söz konusu değil. Ayrıca, gemiler Boğaz'da bekleme süresinden kaynaklı olarak boyu 200 metre üstü tankerlerin günlük kiralama kaybı ortalama 120 bin dolara ulaşıyor. Gemilerin bekleme maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda, Kanal İstanbul geçiş yapan gemilere büyük avantaj sağlayacak.