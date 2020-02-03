1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,25 artarak 119.436,50 puana yükseldi.
 03 Şubat 2020 09:04
Yazdır
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,25 artarak 119.436,50 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 296,43 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 119.436,50 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,20 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile spor, en çok değer kaybeden yüzde 0,18 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde hareket ederek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 119.140,08 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle yeni yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki sert düşüşün, küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu, ancak beklentiler dahilindeki bu gelişmenin diğer borsalardaki etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.

Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağına yerleştiğini vurgulayan analistler, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan topçu atışıyla 4 askerin şehit olması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,14) göre, bir önceki ay yüzde 11,84 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,92'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar 6 TL sınırına dayandı
03 Şubat 2020 09:30		 BDDK'dan altın ve nakit para uyarısı
01 Şubat 2020 12:27
Borsa, günü düşüşle tamamladı
31 Ocak 2020 18:20		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
31 Ocak 2020 17:43
Gün sonu döviz fiyatları
31 Ocak 2020 17:13		 Altının yükselişi devam ediyor
31 Ocak 2020 16:54
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
31 Ocak 2020 13:17		 Çeyrek altın ne kadar?
31 Ocak 2020 12:39
Gün ortası döviz yükselişte
31 Ocak 2020 12:04		 Gram altın 303 lira seviyelerinde
31 Ocak 2020 11:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:37 - Bekçileri yaralayan zanlı silahla vurularak etkisiz hale getirildi10:32 - TSK deniz unsurlarının yurt dışındaki görev süresi 1 yıl daha uzatılacak10:30 - Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?10:24 - Sivas'ta 63 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı10:24 - Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı!10:11 - Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başladı10:09 - Taksiciler ile ilgili en çok şikayet: Yolcu seçme, ters cevaplar...10:05 - Koronavirüs'ün tedavisi bulundu10:04 - İstanbul Valiliği uyardı, kar yağışı bekleniyor10:03 - Danıştay, meslekten çıkarmada, 'şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanmalı' dedi
10:01 - Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı10:00 - Ali Babacan'ın partisindeki eski bakan: Dış desteği çok güçlü09:55 - Koronavirüs komploculara göre biyolojik silah09:47 - Erdoğan: Misliyle karşılık verdik, vermeye devam ediyoruz09:40 - İstanbul'da okul servislerine denetim09:30 - Dolar 6 TL sınırına dayandı09:20 - Çocuğunuz için sesli kitaplarda indirim başladı09:09 - Altun: Bu kalleş saldırının hesabını soracaktır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Esed Rejimi Türk askerine saldırdı: 4 şehit
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Bekçiler, öğretmenlerden fazla maaş alıyor!
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Zindaşti'yi tahliye eden hakime rüşvetten dava
76 firmanın desteğiyle, 218 kalem sorunu çözen tek ilkokul
Araştırma görevlilerinin azami süre nedeniyle ilişiklerinin kesilmeyeceğine dair yargı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deprem vergisi 5
pringles 2
Karakteri güzel 3
Metebolik sendrom 1
negatif basınçlı oda 3
03.02.2020 idlib'te 4 askerimizin şehit olması 3
Madem yanlıştı kızılay kabul etmeseydi 4
kaçak çay 1
İster istemez 1
02022020 9
SON İLANLAR
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam