Borsa haftaya yükselişle başladı
|03 Şubat 2020 09:04
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,25 artarak 119.436,50 puana yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 296,43 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 119.436,50 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,20 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile spor, en çok değer kaybeden yüzde 0,18 ile metal ana sanayi oldu.
BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde hareket ederek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 119.140,08 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle yeni yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki sert düşüşün, küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu, ancak beklentiler dahilindeki bu gelişmenin diğer borsalardaki etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.
Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağına yerleştiğini vurgulayan analistler, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan topçu atışıyla 4 askerin şehit olması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini söyledi.
Analistler, bugün ayrıca yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,14) göre, bir önceki ay yüzde 11,84 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,92'ye çıkacağı hesaplanıyor.
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