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Dolar 6 TL sınırına dayandı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9870 liradan, avro 6,6370 liradan haftaya başladı.
 03 Şubat 2020 09:30
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Dolar 6 TL sınırına dayandı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,9850 5,9860
Avro 6,6350 6,6360
Sterlin 7,8560 7,8960
ANKARA
ABD Doları 5,9500 6,0100
Avro 6,5900 6,6600
Sterlin 7,7900 7,9420
Anadolu Ajansı
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