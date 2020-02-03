Dolar 6 TL sınırına dayandı
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9870 liradan, avro 6,6370 liradan haftaya başladı.
|03 Şubat 2020 09:30
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