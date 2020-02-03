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Ali Babacan'ın partisindeki eski bakan: Dış desteği çok güçlü

Ali Babacan'ın partisinin çalışmalarını yürüten eski bakanın "Abdullah Bey ve Ali Babacan'ın dış desteği çok güçlü. Ben bunlarca yıl tanırdım ama dış desteklerinin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum" açıklamasını Abdulkadir Selvi, köşesine taşıdı.
 03 Şubat 2020 10:00
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Ali Babacan'ın partisindeki eski bakan: Dış desteği çok güçlü

Ali Babacan'ın partisi henüz kurulumadı. Ocak ayı başı denilen partinin şubat ayına bile yetişemeyeceği konuşuluyor. Merak konusu olan yeni oluşumla ilgili Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında kulis paylaştı.

Selvi'ye göre Babacan ve Davutoğlu, Erdoğan karşıtı havuza su taşıma görevi üstlendiler. Selvi, Babacan'ın partisinin kuruluş çalışmalarını yürüten eski bakanlardan biri ile AK Partili eski bir bakan arasında yaşananan diyaloğu aktardı.

- Biz dışarıdan nasıl görünüyoruz?

- Kazananlar partisi değil, kaybettirecek partisi olarak görülüyorsunuz.

- Nasıl yani?

- Kendileri kazanmak için değil, Erdoğan'ı kaybettirmek için parti kuruyorlar algısı hakim.

- Davaya ihanet ediyorlar diye suçlanır mıyız diye çok düşündük.

- AK Parti tabanı sizi Erdoğan'a seçim kaybettirmek için parti kuruyorlar şeklinde görüyor.

- Ama biz AK Parti'den uzaklaşmadık, dışlandık.

- Parti kurup iktidar olacaklar diye bir algınız yok ama bunlar seçim kaybettirir diye düşünenler çok.

Yeni sistemde 'yüzde 50 artı bir'in aranması ve ittifak sistemi sayesinde yüzde 10 barajının kağıt üzerinde kalması nedeniyle, kitle partilerinden yüzde birlik, ikilik, üçlük butik partiler noktasına gelindi. Bu da yeni partilerin kuruluşunu cesaretlendiriyor.

Görüşmenin sonunda itiraf gibi bir açıklama geliyor.

"Abdullah Bey ve Ali Babacan'ın dış desteği çok güçlü. Ben bunlarca yıl tanırdım ama dış desteklerinin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum."
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