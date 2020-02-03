İstanbul Valiliği uyardı, kar yağışı bekleniyor
|03 Şubat 2020 10:04
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İstanbul Valiliği, İstanbul'da yeni haftada Perşembe ve Cuma günü kar yağışının etkili olacağının uyarısını yaparak, Perşembe günü hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece düşeceğini bildirdi.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için son hava tahminlerini paylaştı. Son tahminlere göre İstanbul'da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın, yarın rüzgarlı; Çarşamba günü kuvvetli yağmurlu; Perşembe ve Cuma günü ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde hava (3 Şubat) çok bulutlu olacak. En düşük 9, en yüksek 15 derece olacak havanın yarın en düşük 10, en yüksek 15 derece; Çarşamba günü en düşük 12, en yüksek 15 derece; Perşembe günü en düşük 2, en yüksek 4 derece; Cuma günü ise en düşük 0, en yüksek 5 derece olacak.
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