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Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan öldürücü salgın coronavirus için beklenen iyi haber geldi.
|03 Şubat 2020 10:05
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Tayland'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen kişilere, HIV ve gripte kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucu bu hastalarda iyileşme görüldü.
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