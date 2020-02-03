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Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?

2020 yılının ilk enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon yüzde 1,35 arttı. Haziran ayı ile beraber enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak
 03 Şubat 2020 10:30
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Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?

2020 yılının ilk enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon yüzde 1,35 arttı. Haziran ayı ile beraber enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak.

Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49 enflasyon farkı almıştı.

2020'NİN İLK ENLAFYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

2020 yılı için açıklanan ilk rakamlara göre enflasyon yüzde 1,35 artmış durumda.

Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.

İlk 6 ayda çıkacak enflasyon yüzde 4'ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak.

Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı Memur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti
Memurlar.Net - Özel

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