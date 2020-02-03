TSK deniz unsurlarının yurt dışındaki görev süresi 1 yıl daha uzatılacak
TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu
|03 Şubat 2020 10:32
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