'Rüşvet' aldığı iddia edilen 4 polisten 3'ü tutuklandı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV TARİHİ MAĞDUR EDİYOR Bir çok kurum yavaş yavaş görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açıyor. Ancak unvan değişikliği sınavları için mart, nisan, mayıs, haziran gibi ayaların tercih edilmesi, bu dönem mezun durumunda bulunan adayları mağdur edecektir.