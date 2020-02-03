Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
|03 Şubat 2020 10:52
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2020 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranları da belli oldu. Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2020 Şubat ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 14.52 rakamı ortaya çıktı.
Nasıl hesaplanır?
Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.
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