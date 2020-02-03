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Geometri dersini erik dalı ve fidayda ile sevdiren öğretmen

Samsun'da bir öğretmen geometri dersini müzikle anlatarak öğrencilere sevdiriyor, erik dalı ve fidayda eşliğinde formülleri akıllara kazıyor.
 03 Şubat 2020 10:52
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Geometri dersini erik dalı ve fidayda ile sevdiren öğretmen

Samsun'da bir öğretmen geometri dersini müzikle anlatarak öğrencilere sevdiriyor, erik dalı ve fidayda eşliğinde formülleri akıllara kazıyor.

Samsun'da özel bir lisede çalışan öğretmen Nurtaç Kozak, geometriyi müzikle ve yaptığı jest ve mimik hareketleri ile anlatarak dersini keyifli hale getirmeyi başarıyor. Derse başlarken öğrencilerin dikkatini çekmek ve ilgilerini dersin üzerine yoğunlaştırmak için farklı bir yöntem kullanan Nurtaç Hoca, kendi geliştirdiği bu yolla akılda kalması zor olan formülleri bile öğrenciler için kolay hale getiriyor.

Öyle ki geometriyi sevmeyen öğrenciler bile derse ilgi duymaya başlıyor. Sınavlarda formülü unutsalar bile öğretmenlerinin yaptığı hareketleri hatırlayarak soruyu çözebiliyorlar. Derslerinde kimi zaman Testere, Matrix gibi film müziklerini kullanan öğretmen kimi zamansa erik dalı ve fidayda eşliğinde formülleri akıllara kazıyor.

Sosyal medya üzerinden de öğrencilere faydalı olmak için videolar paylaşan Nurtaç Hoca kendi kurduğu sistemle formülleri yazmak için kullandığı bir camın arkasından dersini anlatıyor. Sosyal medya kanalları üzerinden 70 bine yakın takipçisi bulunan öğretmenin çektiği videolar binlerce kişiye ulaşıyor.


Geometri dersini müzikle sevdiriyor ( Erik dalı, Fidayda)

Kullandığı anlatım şekli ile öğrencilere dersi sevdirmeye çalıştığını belirten Nurtaç Kozak, "18 yıldır geometri öğretmenliği yapıyorum. Ben küçükken de derste hocalarımız keşke daha farklı şeyler yapsa daha akılda kalıcı bir şeylerle bizi derse odaklayabilse diye düşünmüştüm. Onlara daha yakın neler yapabilirim onları da derse katarak, daha yaşayarak, görerek, öğrenerek yapması noktası üzerinde düşündüm. Amaç o neti yapmak bu neti yapmak değil de burada ben keyif alıyorum demeye başlayıp daha sonra başarıyı üzerine getirmenin daha kalıcı olduğunu düşündüm. O nedenle anlatım tarzımı bu şekilde yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Geometri biraz şekil üzerine kurulu olduğu için bunu el kol hareketleriyle akılda kalması açısından çok anlamlılaştırabiliyoruz.

Derse girdiğim zaman önce öğrenciyi derse katmak üzerine çalışıyorum. Daha sonra formüllerde belli şeyleri görsel metotlarla el kol hareketleri, jest ve mimiklerimle onları farklı anlamda geometriye bakış açısın artıma noktasında fayda sağlamaya çalışıyorum. Çünkü bu anlatımla öğrencinin aklında kalıyor. Öğrencilerim sınav anında sizin o hareketiniz aklıma geliyor diyorlar" dedi.

Sosyal medya üzerinden de öğrencilere ulaşarak fayda sağlamayı amaçladığına değinen Kozak, "İnternet üzerinde izleyip öğrensinler sosyal medya üzerinden bir kanal açtım. Yurt dışında bir öğretmenin yaptığını görmüştüm. Daha sonra ben bunu nasıl yapabilirim diye çabaladım. Cam aldım, camın kenarına ışıklar koydum. Karanlık bir ortam oluşturdum. Böylelikle her öğrenciye ulaşayım diye bütün derslerimi orada da ifade ettim. Kendi notlarımı oraya koydum. Dikkatleri dağılmasın diye reklam dahi koymadım. En azından öğrenci sosyal medyada geçerken orada benden bir soru öğrenir bir özellik öğrenir diye videolar atıyorum. Bir özellik öğretmek bile beni o noktada mutlu ettiği için orada da o anlamda bulunuyorum" şeklinde konuştu.


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İhlas Haber Ajansı
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