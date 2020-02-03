Elazığ'da öğretmenlere deprem görevi
Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaralar sarılıyor
|03 Şubat 2020 10:58
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Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaralar sarılıyor...
Elazığ'da görev yapan öğretmenler, deprem için görevlendirildi.
Öğretmenler depremde zarar gören vatandaşların evlerini tek tek gezip, ihtiyaç listesi belirliyor.
Ardından ihtiyaçlar AFAD'a bildiriliyor. AFAD'tan alınan ihtiyaçlar, daha sonra belirlenen ailelere dağıtılıyor.
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