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Elazığ'da öğretmenlere deprem görevi

Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaralar sarılıyor
 03 Şubat 2020 10:58
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Elazığ'da öğretmenlere deprem görevi

Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaralar sarılıyor...

Elazığ'da görev yapan öğretmenler, deprem için görevlendirildi.

Öğretmenler depremde zarar gören vatandaşların evlerini tek tek gezip, ihtiyaç listesi belirliyor.

Ardından ihtiyaçlar AFAD'a bildiriliyor. AFAD'tan alınan ihtiyaçlar, daha sonra belirlenen ailelere dağıtılıyor.


Depremde hasar alan bina yıkılırken bir anda çöktü
Memurlar.Net
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