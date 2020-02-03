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'2020 güçlü büyümeyi yakalayacağımız bir yıl olacak'

"2020, üretimi ve istihdamı artıracak politikalarla güçlü büyümeyi yakalayacağımız bir yıl olacak"
 03 Şubat 2020 11:01
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'2020 güçlü büyümeyi yakalayacağımız bir yıl olacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, büyümenin öncü göstergelerinden İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nde ocakta eşik değerin üzeri olan 51,3'ün görüldüğünü hatırlatarak, "2020, üretimi ve istihdamı artıracak politikalarla güçlü büyümeyi yakalayacağımız bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

Varank, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 51,3'e yükselerek, 22 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıktığını bildirdi.

Yeni siparişlerdeki artışın, talepteki iyileşmenin devamına işaret ettiğinin altını çizen Varank, "2020, üretimi ve istihdamı artıracak politikalarla güçlü büyümeyi yakalayacağımız bir yıl olacak." değerlendirmesini yaptı.

- Eşik değer aşıldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketinin Ocak 2020 dönemi sonuçlarına göre, Aralık 2019'da 49,5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI, ocakta 1,8 puanlık artışla 51,3'e yükseldi. Eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşen endeks, sektörün faaliyet koşullarında ılımlı iyileşmeye işaret etti.

Talepteki iyileşme, ocak ayında yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesini sağladı. Büyüme hızı, ılımlı olmakla birlikte Mart 2018'den bu yana en güçlü düzeyde gerçekleşti.

Yeni ihracat siparişleri de artış kaydederek 5 aylık düşüş trendi sonlandı. Yeni siparişlerin yeniden artışa geçmesi, imalatçıların üretimi üst üste üçüncü ay genişletmesini sağladı. Üretim artışında da yaklaşık 2 yılın en yüksek değeri görüldü.
Anadolu Ajansı
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