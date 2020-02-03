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Okulun enerji ihtiyacının yüzde 50'si güneş ve rüzgardan

Hatay'da Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan proje kapsamında çatıya yerleştirilen güneş paneli ve rüzgar gülü sayesinde okulun elektrik ihtiyacının yüzde 50'si karşılanıyor
 03 Şubat 2020 11:05
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Okulun enerji ihtiyacının yüzde 50'si güneş ve rüzgardan

CEM GENCO - Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Programı" kapsamında okulun çatısına kurdukları güneş paneli ve rüzgar gülüyle enerji ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor.

Hem yenilenebilir enerji kaynaklarını öğrenmeleri hem de eğitim almalarını sağlamak amacıyla geçen yıl hayata geçirilen, 64 öğrencinin görev aldığı projeyle okulun enerji ihtiyacının yüzde 50'si karşılanıyor.

Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı öğretmeni Mustafa Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleceğin ve çağın gerekliliklerine uyum sağlayan donanımlı gençler yetiştirmek için çalıştıklarını, bu kapsamda geçen yıl "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Programı"nı hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında 64 öğrenciyle okullarının çatısına güneş panelleri ve rüzgar gülü yerleştirdiklerini ifade eden Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yıllık 22 bin liralık tasarruf sağladık. 24 güneş panelimiz ve 2 rüzgar gülüyle okulumuzun konferans salonu, çevre aydınlatması ve farklı noktalardaki enerji ihtiyacı karşılanıyor. Bir yıl içinde yüzde 50 gibi bir tasarruf sağlandı.''

Kurdukları güneş paneli ve rüzgar gülüyle öğrenci ve öğretmenlerin oturdukları banklardan da telefonlarını şarj etmelerini sağlayacak sistemi hayata geçirdiklerini anlatan Kara, seyyar şarj istasyonlarıyla 4 telefonun aynı anda 20 dakika gibi kısa sürede şarj edilebildiğini dile getirdi.

Kara, yenilenebilir enerji projesinin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığına dikkat çekerek, daha temiz dünya için öğrencileriyle üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

Projede görev alan 12. sınıf öğrencisi Ali Serhanoğlu da geleceğin enerji sistemlerini ürettikleri için geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Yenilenebilir enerji teknolojileri alanında kendini geliştirmek istediğini dile getiren Serhanoğlu, ''Burada öğrendiğim bilgiler ışığında staj dönemimi oldukça yararlı geçirdim. Özel sektör, ev, iş yeri ve bazı kamu binalarında güneş enerji sistemleri kurulumu yaptım. Güneş ve rüzgardan elde edilen enerjiyle hem okulumuzda hem de farklı yerlerde üretim yaptığım için mutlu oluyorum.'' diye konuştu.

- ''Mühendis olarak alanımda ilerlemek istiyorum''

Öğrencilerden Müfid Canbolat da bölümün kendisine ciddi katkılar sağladığını ve mühendis olarak alanında ilerlemek istediğini belirtti.

Okulda edindiği bilgi ve tecrübeyi staj döneminde hayata geçirdiğini anlatan Canbolat, ''Ülkeme bu alanda farklı projeler üreterek hizmet etmek istiyorum. Okulumuzda hayata geçirdiğimiz sistemle hemen hemen birçok noktasında aydınlatma ve enerji ihtiyacını karşıladık.'' ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Mehmet Ali Dilsizoğlu da projeyle katkı sağladıkları için gururlu olduklarını ve güneş enerjisi alanında kendisini geliştirmek istediğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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