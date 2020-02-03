1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayasofya Müzesi 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2019'da 35 milyon 48 bin 417 kişiye ulaştı- Ziyaretçi sayısı 3 milyon 727 bin 361 olarak kayıtlara geçen Ayasofya Müzesi'ni sırasıyla Konya Mevlana Müzesi, Denizli Pamukkale Hierapolis Örenyeri ve Topkapı Sarayı Müzesi takip etti
 03 Şubat 2020 11:04
Yazdır
Ayasofya Müzesi 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu

- Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2019'da 35 milyon 48 bin 417 kişiye ulaştı. En çok ziyaret edilen müze, 3 milyon 727 bin 361 kişiyle Ayasofya Müzesi oldu.

AA muhabirinin Bakanlık'tan edindiği bilgiye göre, 2019'da Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2018'e göre yaklaşık 7 milyon arttı.

2017'de 20 milyon 509 bin 746, 2018'de 28 milyon 145 bin 550 kişi müze ve ören yerlerini ziyaret ederken, 2019'da bu sayı 35 milyon 48 bin 417'ye yükseldi.

İmparator Justinianus'un talimatıyla 532'de yapımına başlanan, 537'de kilise olarak ibadete açılan, İstanbul'un fethiyle camii olarak yeniden düzenlenen, 1935'te müzeye dönüştürülen İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından Ayasofya, 3 milyon 727 bin 361 kişiyle 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu.

- Hazreti Mevlana'ya ziyaretçi akını

Bakanlık verilerine göre, yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgiyle ziyaret ettiği Konya Mevlana Müzesi, geçen yıl 3 milyon 464 bin 155 kişiye kapılarını açtı. Mevlana Müzesi, en çok ziyaretçiyi ağırlayan ikinci müze olarak kayıtlara geçti.

Mevlana Müzesi'ni 2 milyon 557 bin 868 ziyaretçiyle Denizli Pamukkale Hiearapolis Ören Yeri izledi ve en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri sıralamasında üçüncü oldu.

- Topkapı Sarayı dördüncü oldu

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan ve 400 sene boyunca Osmanlı İmparatorluğunun idari merkezi olarak kullanılan Topkapı Sarayı, 2019'da en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri içinde dördüncü sırada yer aldı.

Topkapı Sarayı Müzesi, geçen yıl 2 milyon 364 bin 946 kişiyi ağırladı.

En çok ziyaret edilen alanlar arasında beşinci sıraya yerleşen İzmir'deki Efes Ören Yeri'ni 1 milyon 855 bin 694 kişi ziyaret etti.

- Nevşehir ve çevresi en çok ziyaret edilenler sıralamasında

Nevşehir ve çevresinde önemli tarihi değerler ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar da en çok ziyaret edilen ilk 10 alan içerisinde yer aldı.

Efes Ören yerini 1 milyon 403 bin 444 ziyaretçiyle Nevşehir Göreme Ören Yeri, 632 bin 970 ziyaretçiyle Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri, 592 bin 727 ziyaretçiyle Nevşehir Hacıbektaş Müzesi, 583 bin 491 ziyaretçiyle Çanakkale Troia Ören Yeri, 566 bin 917 ziyaretçiyle Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri takip etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
03 Şubat 2020 12:31		 AFAD'ın gönüllü sayısı 87 bine ulaştı
03 Şubat 2020 11:04
Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başladı
03 Şubat 2020 10:11		 Taksiciler ile ilgili en çok şikayet: Yolcu seçme, ters cevaplar...
03 Şubat 2020 10:09
İstanbul'da okul servislerine denetim
03 Şubat 2020 09:40		 Para emanet hesaba alınacak
03 Şubat 2020 08:24
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
03 Şubat 2020 07:21		 Sınır birliklerine askeri sevkiyat
02 Şubat 2020 21:18
Çin'den gelen yolcu uçağını arıtma işlemleri tamamlandı
02 Şubat 2020 19:14		 Kırklareli'de okul ve camiler dezenfekte edildi
02 Şubat 2020 18:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - Anestezi teknikeri Karaman'ın kanındaki maddeler tespit edildi12:50 - Elektronik kelepçeyi kırıp eski eşine dehşeti yaşattı12:50 - Elektronik kelepçeyi kırıp eski eşine dehşeti yaşattı12:48 - Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti12:44 - CHP'li Yavuzyılmaz KİT'lerin gelirlerinin araştırılmasını istedi12:43 - Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi12:31 - TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı12:25 - Ahmet Hakan'dan Athena Gökhan'a 2. yanıt12:20 - Polis memurunun öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında12:17 - Sopa ve dikenli ağaçla dövdüler, toplam 127 yıl ceza aldılar
12:13 - İşyeri çalışanları yangını gözyaşlarıyla izledi12:13 - Zuckerberg, WhatsApp'ın nasıl para kazanacağını açıkladı11:59 - Rusya: Türkiye bizi uyarmadı bu nedenle hedef oldu11:59 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın sözde barış planına tepki11:58 - Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği sınavında, sınav konuları bu kez yok11:57 - Fuat Oktay: Askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır11:55 - FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası başladı11:45 - 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Esed Rejimi Türk askerine saldırdı: 4 şehit
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Bekçiler, öğretmenlerden fazla maaş alıyor!
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
Zindaşti'yi tahliye eden hakime rüşvetten dava
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02022020 9
lübna 1
pringles 3
Süt içen adam 2
Metinalkan 1
Metebolik sendrom 1
Madem yanlıştı kızılay kabul etmeseydi 4
Laktozsuz süt 2
Mecazı mürsel 1
Alan var alamayan var 3
SON İLANLAR
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam