AFAD'ın gönüllü sayısı 87 bine ulaştı

- İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca başlatılan proje kapsamında 87 bin kişi AFAD gönüllüsü oldu.

AA muhabirinin AFAD'dan edindiği bilgiye göre, geçen yıl Temmuz ayında başlatılan "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında hayata geçirilen "AFAD Gönüllülük Sistemi"ne başvurular devam ediyor.

Bu sistem sayesinde vatandaşlar, afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllüsü olabiliyor. Gönüllülük sistemi ile her bir vatandaşın afet ve acil durumlarda refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışacak bireyler olması amaçlanıyor.

Vatandaşların afet ve acil durumlar hakkında bilgi sahibi olmasına imkan tanıyan sistem, aynı zamanda ulusal afet gönüllülük organizasyonunun temelini oluşturuyor. Böylece her vatandaşın yakınlarında, afet ve acil durumlar konusunda yeterli eğitim ve beceriye sahip, ne yapacağını bilen bir AFAD gönüllüsünün bulunması hedefleniyor.

AFAD gönüllüsü olmak isteyenler e-devlet üzerinden başvurularını yapabiliyor. Sistemin duyurulduğu 2019 Temmuz ayından bu yana 87 bin kişi AFAD gönüllüsü oldu.

Gönüllülerin bilgisayar aracılığıyla çevrimiçi olarak başlayan eğitimleri, AFAD il müdürlüklerinde yüz yüze ve uzman AFAD ekipleriyle sahada devam ediyor.

- Gönüllüler 3 seviyede sınıflandırılıyor

Sisteme dahil olan gönüllüler, yetkinlikleri ve aldıkları eğitimlere göre 3 ayrı seviyede sınıflandırılıyor. Çevrimiçi eğitimler yoluyla sisteme katılan Temel AFAD Gönüllüsünden, profesyonel ekiplere yardımcı Destek AFAD Gönüllüsü ve profesyonellerle koordineli çalışan Uzman AFAD Gönüllüsüne uzanan bir gönüllülük yolu bulunuyor.

- Elazığ depreminde de görev aldılar

AFAD gönüllüleri son olarak 24 Ocak'ta meydana gelen, merkezi üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalarda da yer aldı. Gönüllüler özellikle depremzedelere insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasında aktif rol oynadı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde görev alan gönüllülerle özçekim yaparak teşekkür etti.

AFAD gönüllüleri ayrıca huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal etkinliklerde de rol alıyor.