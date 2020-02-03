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Yeni bir kalkınma ve yatırım bankası kuruldu

Türkiye'de faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankası sayısı "Golden Global Yatırım Bankası AŞ" ile 14'e yükseldi
 03 Şubat 2020 11:21
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Yeni bir kalkınma ve yatırım bankası kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 16 Mayıs 2019'da ortaklar Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın tarafından Türkiye'de Golden Global Yatırım Bankası AŞ unvanlı 150 milyon Türk lirası sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar vermişti. Kurul, 30 Ocak 2020'de de bankaya faaliyet izni verdi.

Böylece Türkiye'de faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım banka sayısı 14'e ulaştı.

Kalkınma ve yatırım bankaları, küçük ölçekli firmaların sermaye yetersizliğinden kaynaklanan girişimlerine yardımcı olmak ya da büyük kurumsal şirketlerin yeni yatırımlarına destek olmak için faaliyet gösteriyor.

Sermaye kaynağı sağlamanın yanı sıra teknik yardım hizmeti de veren kalkınma ve yatırım bankalarının asıl amacı ise küçük ve büyük ölçekli firmalara uzun vadeli fon kaynağı sağlamak.

Söz konusu bankalar sermaye piyasalarında da etkin rol oynuyorlar. Sermaye piyasalarının gelişmesini, böylece yatırım araçlarının daha iyi değerlendirilmesini sağlıyorlar. Yeni girişimciler için de finans desteğinin yanında idari ve teknik konularda da yardımcı oluyorlar.

Türkiye'de kamu sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının yanında özel ve yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankaları da bulunuyor.

- Kalkınma ve yatırım bankaları

İller Bankası, Türk Eximbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, kamu sermayeli kalkınma ve yatırım bankaları olarak faaliyet gösteriyor.

Özel sermayeli kalkınma ve yatırım banka sayısı, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyete geçmesiyle 7'ye yükseldi. Diğer özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankaları, Aktif Yatırım Bankası, Diler Yatırım Bankası, GSD Yatırım Bankası, İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Nurol Yatırım Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası olarak sıralanıyor.

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ, Merrill Lynch Yatırım Bank AŞ, Pasha Yatırım Bankası AŞ ve Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ de yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankaları olarak faaliyet gösteriyor.

Yeni faaliyete geçen Golden Global Yatırım Bankası hariç olmak üzere kamu sermayeli bankaların 40, özel sermayeli bankaların 18 ve yabancı sermayeli bankaların 4 olmak üzere, kalkınma ve yatırım bankalarının yurt içinde toplam 62 şubesi bulunuyor.

Anadolu Ajansı
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