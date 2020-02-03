1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği sınavında, sınav konuları bu kez yok

Sağlık Bakanlığı 2020 yılı unvan değişikliği sınav duyurusunda önceki sınavın aksine bu kez sınav konularına tek tek yer vermedi.
 03 Şubat 2020 11:58
Yazdır
Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği sınavında, sınav konuları bu kez yok

Sağlık Bakanlığı, son olarak 2017 yılında unvan değişikliği sınavını yapmıştı. O sınavda, tek tek her kadro unvanı bazında, sınav konularına yer verilmişti.

Örneğin 2017 yılı sınavında, Makine Mühendisliği için sınav konuları ve soru sayıları şu şekildeydi:

Konular ------------------------ Soru Sayısı
1 Türkçe ve Dil Bilgisi -------------3
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 3
3 T.C. Anayasası ------------------- 3
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 3
5 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 3
6 Akışkanlar Mekaniği --------------- 3
7 Isı-------------------------------- 3
8 Mekanizma-------------------------- 3
9 Statik ve Mukavemet---------------- 3
10 Makine Elemanları----------------- 3
11 İmalat---------------------------- 7
12 Konstrüksiyon--------------------- 4
13 Ölçme ve Kontrol------------------ 3
14 Takım Tezgahları------------------ 3
15 Malzeme--------------------------- 3

Ancak 2020 yılı sınav duyurusunda, unvan değişikliği sınavında, kadro unvanu bazında sınav konularına yer verilmemiştir. Tıklayınız.

2020 Duyurusunda sınav konularına ilişkin olarak sadece şu şekilde bir açıklama yer almaktadır.

"E.2) Yazılı sınav, mezun olunan bölümlerin müfredatındaki alan konularından yapılacaktır."

Ancak, sınava girecek adaylar, kimi üniversitede temel ders olan bir dersin başka bir üniversitede seçmeli ders olarak okutulduğu ve onlarca seçmeli dersin olduğunu belirterek büyük bir belirsizlik oluşturulduğunu belirtmektedir.

2017 yılındaki sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapmışken, 2020 yılındaki sınavı Anadolu Üniversitesi yapacaktır.

Bakanlığın, 2017 yılındaki sınavda bazı soruların iptali ve yeniden sınav yapılması dolaysıyla böyle bir yönteme gittiği adaylarca düşünülmekte olup, yeni uygulama çok daha fazla belirsizlik yaratmaktadır.

Unvan değişikliği sınav tarihi mağdur ediyor
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
GYS'deki hatalı sorular için önemli düzenleme
03 Şubat 2020 09:00		 Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
03 Şubat 2020 00:04
Unvan değişikliği sınav tarihi mağdur ediyor
01 Şubat 2020 16:54		 Araştırma görevlisi sınavını, dekanın kızı mı kazandı?
01 Şubat 2020 00:01
Yunus Emre Yalçın anlatıyor; SEO gurubundan SEO klavuzu!
31 Ocak 2020 16:22		 Üniversiteler sınavın yöntemini karıştırınca adaylar mağdur oldu!
31 Ocak 2020 10:08
Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
31 Ocak 2020 00:03		 2018 yılında alınan araç, 2020 yılı mal bildirimi beyanında yer alırsa, bir sorun olur mu?
30 Ocak 2020 16:03
Foça otelleri ile gezilecek yerleri keşfedin
30 Ocak 2020 11:41		 YÖK'ten, merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusunu ilan etmesi bekleniyor!
30 Ocak 2020 10:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:56 - Çeyrek altın ne kadar?12:52 - Anestezi teknikeri Karaman'ın kanındaki maddeler tespit edildi12:50 - Elektronik kelepçeyi kırıp eski eşine dehşeti yaşattı12:50 - Elektronik kelepçeyi kırıp eski eşine dehşeti yaşattı12:48 - Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti12:44 - CHP'li Yavuzyılmaz KİT'lerin gelirlerinin araştırılmasını istedi12:43 - Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi12:31 - TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı12:25 - Ahmet Hakan'dan Athena Gökhan'a 2. yanıt12:20 - Polis memurunun öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında
12:17 - Sopa ve dikenli ağaçla dövdüler, toplam 127 yıl ceza aldılar12:13 - İşyeri çalışanları yangını gözyaşlarıyla izledi12:13 - Zuckerberg, WhatsApp'ın nasıl para kazanacağını açıkladı11:59 - Rusya: Türkiye bizi uyarmadı bu nedenle hedef oldu11:59 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın sözde barış planına tepki11:58 - Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği sınavında, sınav konuları bu kez yok11:57 - Fuat Oktay: Askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır11:55 - FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Esed Rejimi Türk askerine saldırdı: 4 şehit
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Bekçiler, öğretmenlerden fazla maaş alıyor!
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
Zindaşti'yi tahliye eden hakime rüşvetten dava
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kompulsif yalan 1
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 1
Okul açıldı 2
Metebolik sendrom 1
lübna 1
03.02.2020 idlib'te 4 askerimizin şehit olması 3
med-czr'in geri dönmesi 3
Ruminasyon 1
tolga ciğerci 1
kimse bilmez 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam