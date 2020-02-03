Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği sınavında, sınav konuları bu kez yok

Sağlık Bakanlığı, son olarak 2017 yılında unvan değişikliği sınavını yapmıştı. O sınavda, tek tek her kadro unvanı bazında, sınav konularına yer verilmişti.

Örneğin 2017 yılı sınavında, Makine Mühendisliği için sınav konuları ve soru sayıları şu şekildeydi:

Konular ------------------------ Soru Sayısı

1 Türkçe ve Dil Bilgisi -------------3

2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 3

3 T.C. Anayasası ------------------- 3

4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 3

5 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 3

6 Akışkanlar Mekaniği --------------- 3

7 Isı-------------------------------- 3

8 Mekanizma-------------------------- 3

9 Statik ve Mukavemet---------------- 3

10 Makine Elemanları----------------- 3

11 İmalat---------------------------- 7

12 Konstrüksiyon--------------------- 4

13 Ölçme ve Kontrol------------------ 3

14 Takım Tezgahları------------------ 3

15 Malzeme--------------------------- 3

Ancak 2020 yılı sınav duyurusunda, unvan değişikliği sınavında, kadro unvanu bazında sınav konularına yer verilmemiştir. Tıklayınız.

2020 Duyurusunda sınav konularına ilişkin olarak sadece şu şekilde bir açıklama yer almaktadır.

"E.2) Yazılı sınav, mezun olunan bölümlerin müfredatındaki alan konularından yapılacaktır."

Ancak, sınava girecek adaylar, kimi üniversitede temel ders olan bir dersin başka bir üniversitede seçmeli ders olarak okutulduğu ve onlarca seçmeli dersin olduğunu belirterek büyük bir belirsizlik oluşturulduğunu belirtmektedir.

2017 yılındaki sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapmışken, 2020 yılındaki sınavı Anadolu Üniversitesi yapacaktır.

Bakanlığın, 2017 yılındaki sınavda bazı soruların iptali ve yeniden sınav yapılması dolaysıyla böyle bir yönteme gittiği adaylarca düşünülmekte olup, yeni uygulama çok daha fazla belirsizlik yaratmaktadır.