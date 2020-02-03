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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası başladı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı'nın da aralarında bulunduğu 55 sanığın yargılanmasına devam ediliyor
 03 Şubat 2020 11:55
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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı'nın da aralarında bulunduğu 55 sanığın yargılandığı davanın 22. duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı ile aralarında TUSKON Başkanı firari sanık Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de bulunduğu tutuksuz 17 sanık ve avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Bakanlığı, TMSF kararıyla kayyım atanan Akfel Holding ile Aydınlı Grup avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşma, mahkemeye gelen belgelerin okunmasıyla devam ediyor.

- Ceza istemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar, "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Aralarında Ömer Faruk Kavurmacı'nın de bulunduğu diğer bir kısım sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanıklarla ilgili sunulan deliller olarak da MASAK raporları, şüpheli ifadeleri, sorgu tutanakları ile "Boran", "Demir" ve "Berat" kod adlı gizli tanık anlatımları, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu sandık kayıt ve hazirun listeleri, iletişim dinleme tutanakları, tanık Yüksel Yılmaz'ın beyanları, ihbar tutanakları, kayyum olarak atanan TMSF raporları, "ByLock" raporları, Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk cevap yazısı, İl Dernekler Müdürlüğünce gönderilen dernek üye kayıt listeleri ve sosyal paylaşım tespitleri yer alıyor.

- Tahliye edilip tekrar tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma sonucunda 8 Eylül 2016'da tutuklanan sanıklardan Ömer Faruk Kavurmacı'nın avukatları, 1 Mayıs 2017'de 5. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz başvurusunda bulunarak, tahliye talep etmişti. Hakimlik, dilekçe ekinde sunulan özel bir hastanenin 18 Nisan 2017 tarihli sağlık raporundaki tespitleri değerlendirerek, Kavurmacı'nın tahliyesine karar vermişti.

Silivri Devlet Hastanesinin "mahkumun hayatı için kesin bir tehlike arz etmediği" şeklindeki sağlık raporu üzerine İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde yeniden gözaltına alınan Kavurmacı, 17 Haziran 2017'de tutuklanmıştı.

-Bir kısım sanıkların dosyası ayrılmıştı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 86 sanık hakkında açılan davanın 8 Ekim 2019 tarihli duruşmasında, Floryalı İş Adamları Derneği'ndeki (FİADER) FETÖ faaliyetleriyle bağlantılı görülen 26 sanığın, iş adamı Faruk Güllü'nün ve bir kısım sanıkların dosyası ayrılarak yeni bir esas numarasına kaydedilmiş, başkaca davalarda yargılanan ve haklarında yeni iddianame düzenlenen bir kısım sanığın dosyası ise ana dava ile birleştirilmişti.

Anadolu Ajansı
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