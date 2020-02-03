Fuat Oktay: Askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır
"Silahlı Kuvvetlerimiz karşılık vermeye devam edecek, askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır"
|03 Şubat 2020 11:57
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) karşılık vermeye devam edeceğini, askerlerin kanının yerde kalmayacağını bildirdi.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İdlib'de şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Silahlı Kuvvetlerimiz karşılık vermeye devam edecek, askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesini kullandı.Erdoğan: Misliyle karşılık verdik, vermeye devam ediyoruz Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı! Altun: Bu kalleş saldırının hesabını soracaktır Kalın: Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak!
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|CHP'li Yavuzyılmaz KİT'lerin gelirlerinin araştırılmasını istedi
03 Şubat 2020 12:44
|Ahmet Hakan'dan Athena Gökhan'a 2. yanıt
03 Şubat 2020 12:25
|Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın sözde barış planına tepki
03 Şubat 2020 11:59
|İdlib saldırıları ile 151 bin Suriyeli daha Türkiye sınırına göç etti
03 Şubat 2020 11:30
|TSK deniz unsurlarının yurt dışındaki görev süresi 1 yıl daha uzatılacak
03 Şubat 2020 10:32
|Ali Babacan'ın partisindeki eski bakan: Dış desteği çok güçlü
03 Şubat 2020 10:00
|Erdoğan: Karşılık verdik, 35 rejim askeri etkisiz hale getirildi
03 Şubat 2020 09:47
|Altun: Bu kalleş saldırının hesabını soracaktır
03 Şubat 2020 09:09
|Kalın: Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak!
03 Şubat 2020 08:29
|Koronavirüse gümrük önlemi
03 Şubat 2020 08:10