Zuckerberg, WhatsApp'ın nasıl para kazanacağını açıkladı

Ancak buna rağmen platform bu popülariteyi gelire dönüştürecek bir model geliştirebilmiş değil. 2009 yılında 0.99 dolar ücrete sahip olan platform 2014 yılında 22 milyar dolar karşılığında Facebook'a satılınca ücretsiz hale getirilmişti.

Geçtiğimiz dönemde gelir elde etmek adına WhatsApp'ta reklam gösterimini mümkün hale getirecek bir güncelleme üzerinde çalışan şirketin 2020 yılı içinde bu özelliği kullanıma sunması bekleniyordu. Ancak Wall Street Journal'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook bu projeyi geçici süreyle durdurma kararı aldı.

Aynı habere göre, Facebook durumlarında aynı Instagram'da olduğu gibi reklam gösterimi yapılmasını sağlayan proje tam olarak rafa kaldırılmadı.

Ancak Facebook kısa vadede gelir elde edebilmek için başka bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın nasıl para kazanacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

WhatsApp Pay ödeme sisteminin Hindistan dışındaki gelişimine büyük önem verdiklerini belirtti.

Ekip olarak WhatsApp üzerinden para transferinin fotoğraf göndermek kadar kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

WhatsApp ayrıca kullanıcıların mesajlaşma uygulaması aracılığıyla markalardan alışveriş yapabilmeleri için çeşitli şirketlerin ürünlerini içeren "vitrinler" oluşturulması planlanıyor.

2020'DE WHATSAPP'A HANGİ ÖZELLİKLER GELECEK?

Yeni yıl ile birlikte WhatsApp'a bir dizi yeni özellik geliyor. İşte 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan platforma 2020 yılında entegre olacak özellikler...

Facebook'un satın almak için sayısız girişimde bulunduğu Snapchat ile hayatımıza giren silinen mesajlar bir süre sonra Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ta da karşımıza çıkacak.

Söz konusu özellik ile kullanıcılar mesajlarının ne zaman silineceğini belirleyerek gönderecek ve mesaj için belirlenen süre dolduğunda otomatik olarak herkes için yok olacak.

Hala geliştirme aşamasında olan özellik ile mesajlara 10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 günlük süre tanıyabilme hakkını getirecek.

2020 yılında WhatsApp'a gelecek bir diğer özellik karanlık mod. Android 10 ve iOS 13 ile hayatımıza giren karanlık mod pek çok uygulamaya entegre edilmiş durumda.

Bu özelliğin 2020 yılı için de WhatsApp'a da geleceği belirtiliyor. WhatsApp'ın karanlık moduna ait görseller geçtiğimiz yıl internete sızmıştı.

Söz konusu özellik özellikle AMOLED ekrana ev sahipliği yapan cihazlarda hatırı sayılır oranda pil tasarrufu yapılmasına imkan tanıyacak.