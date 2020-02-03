1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zuckerberg, WhatsApp'ın nasıl para kazanacağını açıkladı

Sosyal medya Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile dijital dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının başıonda geliyor.
 03 Şubat 2020 12:13
Yazdır
Zuckerberg, WhatsApp'ın nasıl para kazanacağını açıkladı

Ancak buna rağmen platform bu popülariteyi gelire dönüştürecek bir model geliştirebilmiş değil. 2009 yılında 0.99 dolar ücrete sahip olan platform 2014 yılında 22 milyar dolar karşılığında Facebook'a satılınca ücretsiz hale getirilmişti.

Geçtiğimiz dönemde gelir elde etmek adına WhatsApp'ta reklam gösterimini mümkün hale getirecek bir güncelleme üzerinde çalışan şirketin 2020 yılı içinde bu özelliği kullanıma sunması bekleniyordu. Ancak Wall Street Journal'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook bu projeyi geçici süreyle durdurma kararı aldı.

Aynı habere göre, Facebook durumlarında aynı Instagram'da olduğu gibi reklam gösterimi yapılmasını sağlayan proje tam olarak rafa kaldırılmadı.

Ancak Facebook kısa vadede gelir elde edebilmek için başka bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın nasıl para kazanacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

WhatsApp Pay ödeme sisteminin Hindistan dışındaki gelişimine büyük önem verdiklerini belirtti.

Ekip olarak WhatsApp üzerinden para transferinin fotoğraf göndermek kadar kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

WhatsApp ayrıca kullanıcıların mesajlaşma uygulaması aracılığıyla markalardan alışveriş yapabilmeleri için çeşitli şirketlerin ürünlerini içeren "vitrinler" oluşturulması planlanıyor.

2020'DE WHATSAPP'A HANGİ ÖZELLİKLER GELECEK?

Yeni yıl ile birlikte WhatsApp'a bir dizi yeni özellik geliyor. İşte 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan platforma 2020 yılında entegre olacak özellikler...

Facebook'un satın almak için sayısız girişimde bulunduğu Snapchat ile hayatımıza giren silinen mesajlar bir süre sonra Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ta da karşımıza çıkacak.

Söz konusu özellik ile kullanıcılar mesajlarının ne zaman silineceğini belirleyerek gönderecek ve mesaj için belirlenen süre dolduğunda otomatik olarak herkes için yok olacak.

Hala geliştirme aşamasında olan özellik ile mesajlara 10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 günlük süre tanıyabilme hakkını getirecek.

2020 yılında WhatsApp'a gelecek bir diğer özellik karanlık mod. Android 10 ve iOS 13 ile hayatımıza giren karanlık mod pek çok uygulamaya entegre edilmiş durumda.

Bu özelliğin 2020 yılı için de WhatsApp'a da geleceği belirtiliyor. WhatsApp'ın karanlık moduna ait görseller geçtiğimiz yıl internete sızmıştı.

Söz konusu özellik özellikle AMOLED ekrana ev sahipliği yapan cihazlarda hatırı sayılır oranda pil tasarrufu yapılmasına imkan tanıyacak.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs komploculara göre biyolojik silah
03 Şubat 2020 09:55		 Nimo TV, Türkiye pazarına giriyor
02 Şubat 2020 22:06
Türk Telekom'dan 5G ile canlı maç yayını
02 Şubat 2020 16:48		 Deprem sırasında ortaya çıkan ışığa ilişkin değerlendirme
02 Şubat 2020 16:18
Yerli otomobil hidrojenli de olsun
02 Şubat 2020 14:21		 ASELSAN yurda dönüş için kapı açtı
02 Şubat 2020 12:42
Gizli tehdide yerli kalkan
02 Şubat 2020 08:10		 İlk uçak gemimiz denizde
02 Şubat 2020 07:45
Silahlı mini İHA güvenlik güçlerine teslim edildi
01 Şubat 2020 23:23		 Türkiye'nin ilk uçak gemisinde sona doğru
01 Şubat 2020 21:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:56 - Çeyrek altın ne kadar?12:52 - Anestezi teknikeri Karaman'ın kanındaki maddeler tespit edildi12:50 - Elektronik kelepçeyi kırıp eski eşine dehşeti yaşattı12:50 - Elektronik kelepçeyi kırıp eski eşine dehşeti yaşattı12:48 - Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti12:44 - CHP'li Yavuzyılmaz KİT'lerin gelirlerinin araştırılmasını istedi12:43 - Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi12:31 - TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı12:25 - Ahmet Hakan'dan Athena Gökhan'a 2. yanıt12:20 - Polis memurunun öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında
12:17 - Sopa ve dikenli ağaçla dövdüler, toplam 127 yıl ceza aldılar12:13 - İşyeri çalışanları yangını gözyaşlarıyla izledi12:13 - Zuckerberg, WhatsApp'ın nasıl para kazanacağını açıkladı11:59 - Rusya: Türkiye bizi uyarmadı bu nedenle hedef oldu11:59 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın sözde barış planına tepki11:58 - Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği sınavında, sınav konuları bu kez yok11:57 - Fuat Oktay: Askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır11:55 - FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Esed Rejimi Türk askerine saldırdı: 4 şehit
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Bekçiler, öğretmenlerden fazla maaş alıyor!
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
Zindaşti'yi tahliye eden hakime rüşvetten dava
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lübna 1
03.02.2020 idlib'te 4 askerimizin şehit olması 3
Laktozsuz süt 2
fenerbahçe kafilesine trabzon'dasilah çekilmesi 1
Kompulsif yalan 1
Yol ve trafik payi 3
trabzonspor'un 450k ya 3 oyuncu birden transfer etmesi 3
wuhan kentindeki türklerin tahliyesi 3
İtici davranış 4
02022020 9
SON İLANLAR
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam