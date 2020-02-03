Sopa ve dikenli ağaçla dövdüler, toplam 127 yıl ceza aldılar

Bursa'da, Hasan Bor'un (38) borç- alacak yüzünden dövülerek, parası ve cep telefonunun gasbedilmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan sanıklardan Aziz Dalga (34), Can Kuva (31), Mahsun Kaya (24) ve Mehmet Karakaya (33) 22'şer yıl 6'şar ay; Hasan Demir (32) ile Mücahit Şengül (33) ise 18'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar toplam 127 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme heyeti, Mücahit Şengül'ü tutuklanmasına karar verilmesinden beklenen faydanın sağlandığını göz önüne alıp, tahliye etti.

Olay, 11 Haziran 2018'de, merkez Yıldırım ilçesindeki Doğa Parkı'nda meydana geldi.

Hasan Bor, borç- alacak yüzünden Aziz Dalga, Can Kuva, Mahsun Kaya, Mehmet Karakaya, Hasan Demir ile Mücahit Şengül tarafından parkta sopa, dikenli ağaç ve tabanca kabzasıyla dövüldü. Üzerindeki 2 cep telefonu ve 14 bin 400 lirası gasbedilen Bor'u zorla 2 saat parkta tutan saldırganlar, olay anını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.