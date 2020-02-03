Ahmet Hakan'dan Athena Gökhan'a 2. yanıt

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın yazısında: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depreminin hemen ardından Erzurum'a kayak tatiline gitmesi konuşulmaya devam ediyor. İmamoğlu'na her fırsatta destek vermesiyle bilinen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un kayak tatiline destek çıkması tartışma konusu oldu.

İmamoğlu için "Adam iyi, dürüst, şeffaf, özverili, vizyonlu işte" demişti

İmamoğlu'nu eleştirenlere tepki gösteren şarkıcı, "'Nereden bir şey bulsak, kırk yılın başında çıkan düzgün başkanı furyasını bozsak' diye çırpınanlar var. Yahu yok kayağa gitmiş, yok ne işi varmış da. Yiğidi öldür hakkını yeme. Adam iyi, dürüst, şeffaf, özverili, vizyonlu işte. Bırakın işini yapsın. Not: ayrıca 3 gün Elazığ'daydı." dedi.

Gökhan Özoğuz'un Ahmet Hakan'a yanıtı

Özoğuz'un bu sözleri Hürriyet genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan'ın tepkisini çekti ve dün eleştirel bir yazı kaleme aldı. Özoğuz da sosyal medya hesabından "Beğendiğim bir şeyi övüp beğenmediğim bir şeyi yeremeyecek miyim? Översem yalaka mı olacağım? Fikrimi değiştirme özgürlüğüm yok mu?" diye karşılık verdi.

Ahmet Hakan'ın itirazı

Özoğuz'un bu sözlerine Hakan, bugünkü yazısında yanıt verdi. Çifte standartlara dikkat çekmek istediğini söyleyen Hakan, "Benim itirazım şuna: Tayyip Erdoğan'a koşulsuz övgüyle yaklaşanlara ağız dolusu "yalaka" denirken... Ekrem İmamoğlu'na koşulsuz övgüyle yaklaşanlardan bu sıfat esirgeniyor." görüşünü dile getirdi.

Gökhan'a yalaka denmiyor

Hakan, yazısında ayrıca "Hükümet övgüsü yapan bir sanatçıya anında "yalaka" denirken... İmamoğlu'nun herkes tarafından görülüp kabul edilen hatasına bile sahip çıkan Athena Gökhan'a "yalaka" denmiyor" ifadelerine yer verdi.

'Konser verdiyir'

Ahmet Hakan'ın eleştirileri bununla sınırlı değildi. Özoğuz'un Büyükşehir'in 29 ekim konserine çıkmasına gönderme yapan yazar, "Ekrem İmamoğlu'nun elindeki erk de bazılarının iştahını kabartacak nitelikte... Konser verdiriyor, önemli makamlara atamalar yapıyor, müthiş bir bütçeyi yönetiyor. Övgüler öyle çok da boşa gitmez yani." diye yazdı.

29 Ekim'de sahne almıştı

Bilindiği üzere İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinin ardından düzenlenen 29 Ekim konserinde sahne alan Athena grubuna 150 bin lira ödenmişti.