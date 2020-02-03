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Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri gerçekleştirilemiyor
|03 Şubat 2020 12:43
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