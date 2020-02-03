CHP'li Yavuzyılmaz KİT'lerin gelirlerinin araştırılmasını istedi

Yavuzyılmaz, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki yolsuzlukların merkezinde KİT'lerde yapılan usulsüzlüklerin yer aldığını, KİT kurumlarından yandaş şirketlere hülle yoluyla ihalesiz işler verildiğini iddia etti.

Bir KİT kurumunun, diğer KİT kurumundan Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnaya göre ihalesiz aldığı işi, ortaklık payı yüzde 50'den az olduğu için Sayıştay denetiminde olmayan iştirakine ihalesiz verdiğini söyleyen Yavuzyılmaz, "İşi ihalesiz olarak hülle yoluyla alan iştiraki de bu işi kendisi yapmaz. O da bu işi bir başka firmaya yine ihalesiz verir. İşi alan alt yüklenici de işi başka alt yüklenicilere ihalesiz olarak yaptırır. Kanunlara aykırı olarak hiçbir ihale yapılmadan, KİT kurumlarının hüllesi yoluyla bir saadet zinciri oluşmuş oluyor." diye konuştu.

Yavuzyılmaz, buna örnek olarak TKİ'nin, EÜAŞ'ın maden sahasından kömür çıkarma işini ihalesiz olarak, rödevans sözleşmesi imzalayarak almasını gösterdi.

TKİ'nin ihalesiz olarak aldığı ve hiçbir aracı şirket kullanmadan kendi imkanlarıyla yapabileceği işleri hülle yoluyla yandaş firmalara, kanunlara aykırı şekilde ihalesiz aktardığını, kurumun bitme noktasına geldiğini öne süren Yavuzyılmaz, "TKİ'nin bu sahaları kanuna aykırı yollarla küçük ortağı olduğu iştiraklerine ve yandaş şirketlere adeta komisyon almaları için devretmesi nedeniyle yıllık kaybı yaklaşık 700 milyon liradır." dedi.

KİT kurumlarının gelirlerinin yandaş şirketlere peşkeş çekildiğini öne süren Yavuzyılmaz, bunun yetkili merciler tarafından soruşturulması gerektiğini ifade etti.