1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen boyacı öldü
 03 Şubat 2020 12:48
Yazdır
Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen boyacı öldü.

Alınan bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi'ndeki makine fabrikasının çatısını boyayan Çetin Korkmaz (54), yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Fabrika yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Korkmaz'ın cesedi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rus mafyasına operasyon... Loto Guli yakalandı
03 Şubat 2020 14:10		 Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın: 2 yaralı
03 Şubat 2020 13:57
Dorukhan Toköz'e mahkemeden ceza! 'Senin ve ailenin hayatını bitireceğim'
03 Şubat 2020 13:09		 Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
03 Şubat 2020 13:05
Anestezi teknikeri Karaman'ın kanındaki maddeler tespit edildi
03 Şubat 2020 12:52		 Elektronik kelepçeyi kırıp eski eşine dehşeti yaşattı
03 Şubat 2020 12:50
Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi
03 Şubat 2020 12:43		 Polis memurunun öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında
03 Şubat 2020 12:20
Sopa ve dikenli ağaçla dövdüler, toplam 127 yıl ceza aldılar
03 Şubat 2020 12:17		 İşyeri çalışanları yangını gözyaşlarıyla izledi
03 Şubat 2020 12:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:04 - ABD'de 9 ay sürecek başkanlık yarışı başlıyor14:59 - Şubat ayı kira artış oranı belli oldu14:59 - Kemal Sunal'ın ailesinden 'doğduğu ev yıkıldı' haberine yalanlama14:46 - Meteorolojiden deprem bölgesine yağış uyarısı14:46 - Einstein bir kez daha haklı çıktı14:41 - İstanbul'da 283 okul yıkılıp yeniden inşa edildi14:39 - Şırnak'ta FETÖ ve PKK operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı14:36 - Bakan Akar: İdlib'deki saldırıya karşı gereken yapılıyor14:33 - Yurtdışındaki FETÖ'cülerden çarpıtma operasyonu14:27 - Akşener'den TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı
14:25 - TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?14:21 - Kremlin'den 'Türk askerine saldırı' açıklaması14:17 - İzmir'de simit ve boyoza zam14:14 - 'Türkiye'nin Otomobili'ne teknik eleman yetiştirecek lise14:10 - Rus mafyasına operasyon... Loto Guli yakalandı14:05 - YÖK'ten sağlık memurluğu için üst öğrenim kararı!14:05 - Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?14:04 - Okullardaki virüse karşı temizlikler devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yine kuran kursu yine cinsel istismar 3
kaçak çay 1
güne kötü başlamak 2
iş yerindeki masanın dağınık olması 1
ensar vakfı 4
Laktozsuz süt 2
Trabzonlu siyasetçilerin fb macindan sonra kendilerinden gecmesi 1
fenerbahçe kafilesine trabzon'dasilah çekilmesi 1
Film önermek 3
03.02.2020 idlib'te 4 askerimizin şehit olması 3
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam