1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektronik kelepçeyi kırıp eski eşine dehşeti yaşattı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayıp, tehdit ettiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla 3 aylığına takılan elektronik kelepçeyi kırdığı belirlenen Murat Cem K. (36) hakkında, 'devlet malına zarar verme' suçundan işlem başlatıldı. Murat Cem K., daha önce eski eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle açılan davalar kapsamında tutuklanıp, cezaevine gönderildi
 03 Şubat 2020 12:50
Yazdır
Elektronik kelepçeyi kırıp eski eşine dehşeti yaşattı

Didim'de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem K. ile 4 yıllık arkadaşlıktan sonra evlendi. Çiftin, şu an 6 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. Murat Cem K., iddiaya göre, şiddet uygulamaya başlayınca Zeliha Erdemir, 7 Kasım 2014'te Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dava 26 Aralık 2016'da sonuçlandı ve çift boşandı. Ayrıldıktan sonra da Murat Cem K.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Zeliha Erdemir, 46 kez şikayetçi olmasına rağmen sonuç alamadı. Her ay savcılıktan koruma kararı aldırmak zorunda kalan Erdemir, bu duruma isyan edip, sosyal medyadan 'Ölmek istemiyorum' mesajını paylaşarak, yardım istedi.

3 AY SÜREYLE ELEKTRONİK KELEPÇE

Bunun üzerine Aydın Barosu'nca adres değişikliği nedeniyle hakkında verilen uzaklaştırma kararları tebliğ edilemeyen Murat Cem K. için gereğinin yapılması amacıyla Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verildi. Zeliha Erdemir'in yardım çığlığının ardından kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı gönderildi. Mahkemece yazıya göre, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 'tedbir kararlarının uygulanmasında hakim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir' hükmünü içeren 12'nci maddesi gereğince Murat Cem K.'nin, boşandığı Zeliha Erdemir'e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, 3 ayın sonunda tedbir kararının gözden geçirilip, kelepçeyi takmaması halinde Murat Cem K.'ye 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanmasına da karar verdi. Tedbir kararının ihlaline göre, zorlama hapis süresinin 30 güne çıkarılabileceği de kararda yer aldı.

ARIZALI ÇIKMIŞTI

Mahkemenin kararı üzerine Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldı. Kısa süre içinde arızalı olduğu anlaşılınca Murat Cem K. için yeni kelepçe istendi. Yeni elektronik kelepçenin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 1 hafta sonra geleceği belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Murat Cem K.'ye, 26 Aralık'ta eski eşini rahatsız etmemesi için yeni elektronik kelepçe takıldı. Bu kelepçeyi 29 Ocak Çarşamba günü kırdığı belirlenen Murat Cem K. hakkında, devlet malına zarar verdiği gerekçesiyle işlem yapıldı. Murat Cem K., daha önce eski eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle açılan davalar kapsamında tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rus mafyasına operasyon... Loto Guli yakalandı
03 Şubat 2020 14:10		 Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın: 2 yaralı
03 Şubat 2020 13:57
Dorukhan Toköz'e mahkemeden ceza! 'Senin ve ailenin hayatını bitireceğim'
03 Şubat 2020 13:09		 Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
03 Şubat 2020 13:05
Anestezi teknikeri Karaman'ın kanındaki maddeler tespit edildi
03 Şubat 2020 12:52		 Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti
03 Şubat 2020 12:48
Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi
03 Şubat 2020 12:43		 Polis memurunun öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında
03 Şubat 2020 12:20
Sopa ve dikenli ağaçla dövdüler, toplam 127 yıl ceza aldılar
03 Şubat 2020 12:17		 İşyeri çalışanları yangını gözyaşlarıyla izledi
03 Şubat 2020 12:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:04 - ABD'de 9 ay sürecek başkanlık yarışı başlıyor14:59 - Şubat ayı kira artış oranı belli oldu14:59 - Kemal Sunal'ın ailesinden 'doğduğu ev yıkıldı' haberine yalanlama14:46 - Meteorolojiden deprem bölgesine yağış uyarısı14:46 - Einstein bir kez daha haklı çıktı14:41 - İstanbul'da 283 okul yıkılıp yeniden inşa edildi14:39 - Şırnak'ta FETÖ ve PKK operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı14:36 - Bakan Akar: İdlib'deki saldırıya karşı gereken yapılıyor14:33 - Yurtdışındaki FETÖ'cülerden çarpıtma operasyonu14:27 - Akşener'den TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı
14:25 - TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?14:21 - Kremlin'den 'Türk askerine saldırı' açıklaması14:17 - İzmir'de simit ve boyoza zam14:14 - 'Türkiye'nin Otomobili'ne teknik eleman yetiştirecek lise14:10 - Rus mafyasına operasyon... Loto Guli yakalandı14:05 - YÖK'ten sağlık memurluğu için üst öğrenim kararı!14:05 - Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?14:04 - Okullardaki virüse karşı temizlikler devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yol ve trafik payi 2
sosyal medyaya konan yemek fotoğraflarının buğulanması 3
Trabzonlu siyasetçilerin fb macindan sonra kendilerinden gecmesi 1
Savunma mekanizması 3
Ak parti'nin trabzonspor uğruna fenerbahceyi karşısına almasi 19
orkide 4
erkek tarafı 2
Deprem kıyametin alıştırmasıdır 6
negatif basınçlı oda 3
kimse bilmez 1
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam