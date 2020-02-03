Anestezi teknikeri Karaman'ın kanındaki maddeler tespit edildi

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın kanında bulunan ve ölümüne yol açtığı belirtilen ilaçlarla ilgili Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına girdi.

Karaman, 29 Temmuz 2019'da erkek arkadaşı uzman doktor Özgür Tarhan'ın, Çankaya'ya bağlı Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuş, olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine dava açılmıştı.

Mahkeme, önceki celse ara kararında, Karaman'ın ölümüne neden olduğu belirtilen ilaçların uyuşturucu etkisinin bulunup bulunmadığı yönünde Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar vermişti.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanarak dava dosyasına giren raporda, Karaman'ın ölümüne neden olan P. ve F. isimli ilaçların uyuşturucu madde özelliğinin bulunduğu bildirildi. Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, orta şiddette ağrıların tedavisinde kullanılan F. isimli ilacın bağımlılık yapma potansiyelinin bulunduğu kaydedildi.

İlacın etkin maddesinin opiat (afyondan türetilen bir ilacı ifade etmek için kullanılan terim) agonisti (hücre reseptörlerine bağlanarak hücrede tepki oluşturan bileşik) olduğu belirtilen raporda, bu etkin maddeyi içeren ilaçların, hekim tarafından düzenlenmiş kırmızı reçeteyle verilmesi gereken kontrole tabi ilaçlardan olduğu vurgulandı.

Raporda, "F. adlı ilacın etkin maddesinin 5237 sayılı TCK'nin 188. maddesi kapsamındaki uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olduğu, saptanan F'nin kan düzeyinin öldürücü olduğu mütalaa olunur." ifadesine yer verildi, ilacın suistimal edilip edilmediğinin takdiri mahkemeye bırakıldı.

- "Bağımlılık yapabilir"

Adli Tıp Kurumu raporunda, P. isimli ilacın, damar içi uygulanan anestezik bir ilaç olduğu, tek başına veya başka anesteziklerle kombine kullanılabildiği, bağımlılık yapabildiği, uyuşturucu etkisi nedeniyle suistimal edilebileceği vurgulandı.

Bu kapsamda kullanılması durumunda ilacın TCK'nin 188/6'ncı maddesindeki uyuşturucu ve uyarıcı madde kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğu anlatılan raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"P'nin uygulanan doza, verilme hızına ve beraberinde etkisini arttıracak madde olup olmamasına bağlı olarak değişmekle birlikte damar içi kullanımında etkisinin 40 saniyede başladığı, bir seferde 140 mg-175 mg'lık dozun etki süresinin 3-5 dakika olduğunun tıbben bilindiği, P'nin anestezide kullanımındaki kan tedavi edici düzeyinin (narkoz meydana getirme düzeyinin) 2000 ng/ml-4000 ng/ml aralığında olduğu, suistimal edilen kan düzeyinin (uyuşturucu etkisinin görüldüğü ancak narkoz hali oluşturmayan düzeyinin) 220 ng/ml civarında olduğu, ölenin kanında saptanan P. düzeyinin suistimal edilme düzeyinin üstünde ancak narkoz oluşturma düzeyinin altında olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."

Raporda kanda bulunan diğer ilacın ise uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olmadığı, toksik etkisinin bulunmadığı, tedavi edici aralıkta olduğu bildirildi.

- "Kandaki miktarı ölümcül düzeyde"

Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, kanda bulunan F. isimli ilacın kanser hastalarının ağrılarını dindirmekte kullanılan kırmızı reçeteli ilaçlardan olduğunu belirtti.

Raporda bu ilacın kandaki miktarının ölümcül düzeyde olduğunun vurgulandığını ifade eden Beyendi, şunları söyledi:

"Rapora göre Ayşe'nin ölümüne sebep olan ilaç bu ilaçtır. Yine Ayşe'nin kanında bulunan ve uyuşturucu sınıfında değerlendirilen P. ise ameliyathane koşullarında anestezi esnasında kullanılan bir ilaçtır. Bu ilacın Ayşe'nin kanındaki miktarı ölümcül düzeyde olmamakla birlikte suistimal düzeyindedir. Olay yerinde P. adlı ilacı içeren enjektör ve ampuller bulunmakla birlikte, F. adlı ilacı içeren herhangi bir enjektör yahut ampul bulunamamış olması, Ayşe'nin ölümünün cinayet olduğunu ve delillerin karartılmış olduğunu ortaya koymaktadır."

Sanığın uyuşturucu ticareti suçundan da cezalandırılması gerektiğini öne süren Beyendi, "Söz konusu ilaçların sanık Tarhan tarafından temin edilen ve suistimal edilen ilaçlar olduğu davanın çeşitli aşamalarında ortaya konmuş ve ispat edilmiş olduğundan, sanığın ayrıca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezalandırılması gerekmektedir." dedi.