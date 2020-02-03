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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.021,00 lira oldu.
 03 Şubat 2020 12:56
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 303,80304,00303,50303,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.002,002.023,002.000,002.021,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 278,00282,00276,80280,80
Lira(Tam) Ziynet 1.957,001.977,001.955,001.975,00
Yarım Ziynet 979,00989,00977,00987,00
Çeyrek Ziynet 490,00495,00489,00494,00
Anadolu Ajansı
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