Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.021,00 lira oldu.
|03 Şubat 2020 12:56
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|303,80
|304,00
|303,50
|303,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.002,00
|2.023,00
|2.000,00
|2.021,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|278,00
|282,00
|276,80
|280,80
|Lira(Tam) Ziynet
|1.957,00
|1.977,00
|1.955,00
|1.975,00
|Yarım Ziynet
|979,00
|989,00
|977,00
|987,00
|Çeyrek Ziynet
|490,00
|495,00
|489,00
|494,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
03 Şubat 2020 13:13
|Gram altın 303 lira seviyelerinde
03 Şubat 2020 10:46
|Dolar 6 TL sınırına dayandı
03 Şubat 2020 09:30
|Borsa haftaya yükselişle başladı
03 Şubat 2020 09:04
|BDDK'dan altın ve nakit para uyarısı
01 Şubat 2020 12:27
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
31 Ocak 2020 18:20
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
31 Ocak 2020 17:43
|Gün sonu döviz fiyatları
31 Ocak 2020 17:13
|Altının yükselişi devam ediyor
31 Ocak 2020 16:54
|Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
31 Ocak 2020 13:17