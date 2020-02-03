1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanlar enflasyonun kademeli olarak gerilemesini bekliyor

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi: Yıllık enflasyonun ilk çeyrekte geçen yılın aynı döneminin oluşturduğu aleyhte baz etkisi nedeniyle bir miktar daha yükselerek yüzde 12-12,5 aralığında oluşması, sonrasında ise kademeli gerileyerek yılı yüzde 10-11 aralığında bitirmesi olası duruyor
 03 Şubat 2020 13:03
Yazdır
Uzmanlar enflasyonun kademeli olarak gerilemesini bekliyor

- AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Yıllık enflasyonun ilk çeyrekte geçen yılın aynı döneminin oluşturduğu aleyhte baz etkisi nedeniyle bir miktar daha yükselerek yüzde 12-12,5 aralığında oluşması, sonrasında ise kademeli gerileyerek yılı yüzde 10-11 aralığında bitirmesi olası duruyor." dedi.

Ocak dönemi enflasyon gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, ocakta TÜFE'nin yüzde 1,35 artışla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Enflasyonun geçen yıla göre yükselmesinde, işlenmiş gıda fiyatları, kura hassas bazı gruplardaki (ev aletleri, araç satın alımı, sağlık v.b) fiyat ayarlamaları, giyim fiyatlarının mevsimsel düşüşünün sınırlı olması ve enerji grubundaki artışın etkili olduğunu ifade eden Bürümcekçi, "Ocak ayında enerji grubunda yüzde 1,11 ile geçen yılın tersine yükseliş izlendi. Mobilyadaki KDV indirimi ise bu grup fiyatlarını yüzde 6,3 aşağı çekti. Giyim fiyatları mevsimlik düşüşünün ise yüzde 6,65 ile geçen yılki düşüşten sınırlı olması da enflasyonu yukarı çekti. Böylece, yıllık TÜFE de önceki ayki yüzde 11,84 seviyesinden yüzde 12,15'e artış gösterdi." diye konuştu.

Bürümcekçi, gıda enflasyonunun işlenmiş gıda fiyat artışına rağmen yıllık bazda gerilediğini bildirdi.

İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonunun yüzde 6,1 seviyesinden yüzde 2,2'e gerilediğine dikkati çeken Bürümcekçi, işlenmiş gıda fiyatlarının yıllık artışının ise yüzde 16,1'e çıktığını söyledi.

Bürümcekçi, şöyle devam etti:

"Bu gruptaki artışa rağmen, gıda fiyatlarının yıllık artış hızı yüzde 9'a gerilerken, Enflasyon Raporu gıda fiyatı varsayımının altında gerçekleşti. Endeks tarihindeki ortalama yıllık artışı yüzde 10 civarında olan gıda fiyatlarının 2020 yılındaki seyri, TCMB'nin yüzde 11 olan gıda fiyat varsayımı altında yüzde 8,2 olarak öngördüğü yıl sonu enflasyon tahmininden sapma konusunda önemli belirleyicilerinden biri olacaktır."

- "Manşet enflasyon ilk çeyrekte yüksek kalabilir"

Haluk Bürümcekçi, manşet enflasyonun yılın ilk çeyreğinde yüksek kalabileceğini belirterek gelecek dönem seyri açısından gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamalarının enflasyon üzerindeki risklerin yönünü belirleyeceğini söyledi.

Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı

Kısa vadede, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da Enflasyon Raporu sunumu sırasında belirttiği gibi enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyretme hatta şubat ayında baz etkisiyle bir miktar yükselme ihtimali bulunduğunu ifade eden Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Buna ek olarak, son günlerdeki kur artışı ile beraber yıllık bazda kur sepeti değişiminin yüzde 10 civarına yükselmesi enflasyonu yukarı yönde etkileyen bir faktörün güçlenmeye başladığına işaret etmektedir. Buna karşılık, akaryakıtta eşel mobil sisteminin devamı ve tütün ÖTV artışının pas geçilmesi aşağı yönde etkide bulunacaktır. Son günlerdeki değer kaybının bir kur atağına dönüşmediği durumda yıllık enflasyonun ilk çeyrekte geçen yılın aynı döneminin oluşturduğu aleyhte baz etkisi nedeniyle bir miktar daha yükselerek yüzde 12-12,5 aralığında oluşması, sonrasında ise kademeli gerileyerek yılı yüzde 10-11 aralığında bitirmesi olası duruyor."

- "Ölçülü indirim masada"

AA Finans Analisti Bürümcekçi, Merkez Bankasının, son beş toplantısında 1 hafta vadeli repo faizini toplam 1275 baz puan indirimle yüzde 11,25 seviyesine çektiğini hatırlattı.

Bankanın, enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirmesi yaptığını belirten Bürümcekçi, bu doğrultuda politika faizinde "ölçülü" bir indirime karar verildiğini söyledi.

Bürümcekçi, Merkez Bankasının, mesaj cümlesini "Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir." şeklinde koruyarak enflasyon trendinde, gelecek enflasyon beklentilerinde ve risk priminde gözlenecek iyileşmeleri politika faizine kademeli olarak yansıtabileceği sinyalini verdiğini dile getirdi.

TCMB'nin son Beklenti Anketi'nde de politika faizine ilişkin 6 ay ve 12 ay sonrası beklentisinin yüzde 10,5 ve yüzde 10 ile indirimlerin daha düşük hızda da olsa devam edeceği beklentisini yansıttığını kaydeden Bürümcekçi, "Ayrıca, offshore swap para piyasasında 1 ay vadeli faizlerin yüzde 10 civarında geçmesi 19 Şubat toplantısında ölçülü bir indirimin daha masada olabileceği beklentisini güçlendiriyor." diye konuştu.

- "Enflasyona en yüksek katkı gıdadan"

TSKB ekonomisti Şakir Turan da ocak ayında TÜFE'nin, piyasa ortalama beklentilerinin hafif üzerinde, ancak kendi beklentileri dahilinde artarken, yıllık genel enflasyonun baz etkisiyle yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı

Ana gruplara göre, genel enflasyona en yüksek katkının gıdadan gelirken, giyim ve mobilyanın sınırlayıcı gruplar olduğunu ifade eden Turan, çekirdek enflasyon göstergelerin momentumda ılımlı bir canlanmaya işaret ettiğini söyledi.

Turan, hizmet grubunda ise diğer hizmetlerdeki fiyat ayarlamalarının etkileriyle ocakta hızlı bir artış gözlendiğini kaydetti.

Detayların, geçen yılın baz etkisi kaynaklı olarak, bazı mallarda yıllık enflasyonda yükselişin sürdüğüne işaret ederken, hizmet enflasyonundaki ılımlı seyri teyit ettiğini belirten Turan, "Şubatta döviz kurları ve uluslararası emtia fiyatlarında beklenmedik bir gelişme yaşanmaz ise benzer bir tablo ortaya çıkacağını değerlendiriyoruz. Öte yandan, bu iki unsurdaki oynaklık aynı zamanda maliyet baskısının artmasına neden oluyor. Bununla birlikte, toplam talep koşullarının ılımlı seyri ile önümüzdeki dönemde enflasyon dinamiklerinde kademeli bir iyileşme olabileceğini öngörüyoruz. Ancak bu iyileşmenin boyutu açısından döviz kurlarının seyrinin önemini koruduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
03 Şubat 2020 14:25		 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
03 Şubat 2020 11:45
Bakan Pekcan: İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
03 Şubat 2020 11:27		 Yeni bir kalkınma ve yatırım bankası kuruldu
03 Şubat 2020 11:21
Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
03 Şubat 2020 11:21		 Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı
03 Şubat 2020 11:17
Elektrik ithalatı faturası 2019'da yüzde 28 azaldı
03 Şubat 2020 11:08		 '2020 güçlü büyümeyi yakalayacağımız bir yıl olacak'
03 Şubat 2020 11:01
Dolar 6 TL sınırına dayandı
03 Şubat 2020 09:30		 Boğaz'dan 13 kat daha güvenli
03 Şubat 2020 08:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:04 - ABD'de 9 ay sürecek başkanlık yarışı başlıyor14:59 - Şubat ayı kira artış oranı belli oldu14:59 - Kemal Sunal'ın ailesinden 'doğduğu ev yıkıldı' haberine yalanlama14:46 - Meteorolojiden deprem bölgesine yağış uyarısı14:46 - Einstein bir kez daha haklı çıktı14:41 - İstanbul'da 283 okul yıkılıp yeniden inşa edildi14:39 - Şırnak'ta FETÖ ve PKK operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı14:36 - Bakan Akar: İdlib'deki saldırıya karşı gereken yapılıyor14:33 - Yurtdışındaki FETÖ'cülerden çarpıtma operasyonu14:27 - Akşener'den TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı
14:25 - TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?14:21 - Kremlin'den 'Türk askerine saldırı' açıklaması14:17 - İzmir'de simit ve boyoza zam14:14 - 'Türkiye'nin Otomobili'ne teknik eleman yetiştirecek lise14:10 - Rus mafyasına operasyon... Loto Guli yakalandı14:05 - YÖK'ten sağlık memurluğu için üst öğrenim kararı!14:05 - Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?14:04 - Okullardaki virüse karşı temizlikler devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzonspor'un 450k ya 3 oyuncu birden transfer etmesi 3
Kişisel alan 4
Trabzonlu siyasetçilerin fb macindan sonra kendilerinden gecmesi 1
rafet efendi 1
Film önermek 3
wuhan kentindeki türklerin tahliyesi 3
Jose Mourinho 1
Madem yanlıştı kızılay kabul etmeseydi 4
fm hikayeleri 1
kaçak çay 1
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam