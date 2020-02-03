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Dünya THY'yi izledi, yeni reklamında Ay'a yapılan ilk yolculuktan ilham aldılar

Türk Hava Yollarının, Aya 1969da yapılan ilk yolculuktan ilham alan yeni reklam filmi, ABDnin en çok izlediği ve dünya genelinde 600 milyondan fazla kişinin takip ettiği Amerikan Ulusal Futbol Ligi final maçında(Super Bowl) gösterildi
 03 Şubat 2020 13:19
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Dünya THY'yi izledi, yeni reklamında Ay'a yapılan ilk yolculuktan ilham aldılar

Türk Hava Yollarının, Aya 1969da yapılan ilk yolculuktan ilham alan yeni reklam filmi, ABDnin en çok izlediği ve dünya genelinde 600 milyondan fazla kişinin takip ettiği Amerikan Ulusal Futbol Ligi final maçında(Super Bowl) gösterildi.THY reklamı ile ülkede ve dünya genelinde büyük bir kitleye ismini bir kez daha ulaştırdı. Reklam filmi 20 farklı ülkede de yayına girdi. THY, final maçının yapıldığı Miamiye doğrudan uçmasıyla kente dünyanın birçok noktasından izleyici taşıdı.

Türk Hava Yollarının, Aya 1969da yapılan ilk yolculuktan ilham alan yeni reklam filmi gösterime girdi. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanına sahip Türk Hava Yolları, Adım At Dünyaya isimli yeni reklam filmi ile 600 milyon insanın 1969da Ay'a yapılan ilk yolculuğu izlerken hissettiği merak ve macera duygusunu yeniden canlandırmayı hedefledi. Reklam filminin 30 saniyelik versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowlun bu yıl gerçekleştirilen 54. müsabakasındaki reklam kuşağının üçüncü bölümünde yayınlandı. Bu yıl izleyicisiyle Miamide buluşan oyunda Kansas City Chiefs, San Francisco 49ersı 31-20 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, THYnin reklamı sosyal medyada da ABDliler tarafından büyük beğeni aldı.

DÜNYAYA İSMİNİ BİR KEZ DAHA DUYURDU

THY, ABDde yolcu sayısını artırmak adına reklam, bilet, televizyon, yiyecek içecek, ürün satışları ile birlikte milyarca dolar iş hacmi olan Amerikan Ulusal Futbol Ligi final maçında (Super Bowl) reklamının yer almasıyla dünya genelinde ismini bir kez daha duyurdu.Super Bowl, her yıl ABD'de en çok izlenen televizyon programı olma özelliğini taşıyor. Maç bilet fiyatları büyük ilgiden astronomik rakamlara da çıkıyor. Super Bowl izleyicileri yeni bir televizyon aldığı da yapılan araştırmalar da belirlendi.

SUPER BOWL'DA BEŞİNCİ KEZ YER ALDI

Adım At Dünyaya, dünyaca bilinen markaların yeni reklam filmlerinin ilk kez izleyiciyle buluştuğu, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca sporseverin büyük bir heyecanla takip ettiği Super Bowlda, Türk Hava Yollarının son beş yılda beşincisini yayınladığı reklam filmi oldu. 20 farklı ülkede yayına giren film, Super Bowl reklam kuşağında yer alan özgün çalışmalar içerisinde Türk Hava Yollarının yeni reklam filmi olarak izleyici karşısına çıktı. Bugüne dek Super Bowl reklam kuşağında reklam çalışmaları ile yer alan tek Türk markası olan Türk Hava Yolları bu etkinlikte ilk kez 2016 yılında Ben Affleckin başrolde yer aldığı reklam filmi Batman v Superman ile boy gösterdi.Daha sonra ise 2017de Morgan Freemanın izleyicileri dünyayı keşfe davet ettiği Dünya Daha Büyük, Keşfet, 2018de Doktor Mehmet Özün Beş Duyu, 2019da ise ünlü yönetmen Ridley Scottın çektiği İstanbulun ikonik simgelerinin ve İstanbul Havalimanının yer aldığı Yolculuk filmi olmak üzere THY toplam beş kez Super Bowl'da yer aldı.


1969'da insanoğlu Ay'a ilk adımını attı! (THY'nin yeni reklamı)

REKLAM FİLMİNİN KONUSU

Dünyada bir milyardan fazla insanın, yaşadığı ülkenin sınırları dışına çıkmadığı istatistiğinden yola çıkarak özgün bir hikaye kurgulamayı hedef edinen Türk Hava Yolları, bu reklam projesi ile yaşadıkları ülkenin sınırlarını ilk kez aşan üç kişinin hikayesine yer verdi. Adım At Dünyaya reklam filminde rol alan Russ, Mariha ve Karlos'un film süresince daha önce hiç gitmedikleri ülkeleri keşfedip, yeni bir coğrafyaya adım atmanın heyecanı gösterildi. Film, bu kişilerin daha önce ayak basmadıkları topraklara yaptıkları yolculuklardaki keşfetme hazzını gözler önüne sermeyi, herkesi yaşadığı gezegenin güzelliklerini tanımaya davet ediyor. Adım At Dünyaya macerası yeryüzünde atılan bir küçük adım ile başlıyor.

THY MAÇ İÇİN YOLCU DA TAŞIDI

Türk Hava Yollarının en önemli yolcu pazarları arasında ABDye yapılan uçuşlar ön sırada yer alıyor. ABD'de, New York, Los Angeles, Washington, Boston, Houston, Şikago, Miami, Atlanta ve San Francisco olmak üzere 9 noktaya uçan THY, önemli transit yolcu potansiyeli olan Newarka da yakında seferlere başlayacak. Maçın yapıldığı Miamiye THY doğrudan uçuyor. Dünyanın birçok noktasından maçı izlemek için THY, İstanbul Havalimanından Miamiye yolcu taşıdı.
DHA
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