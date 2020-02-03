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Dorukhan Toköz'e mahkemeden ceza! 'Senin ve ailenin hayatını bitireceğim'
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz mahkemelik oldu.
|03 Şubat 2020 13:09
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Siyah beyazlı taraftarlar, 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan ve sonrasında ameliyat olan ve 4 ay sonra sahalara antrenmanlara başlayan Dorukhan Toköz'ün sahalara dönüşünü dört gözle beklerken, genç futbolcuyla ilgili gelen haber şok etti.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaşlı Dorukhan ile 9 aydır ilişki yaşadığı Cansu Gezer, mahkemelik oldu.
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