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Dorukhan Toköz'e mahkemeden ceza! 'Senin ve ailenin hayatını bitireceğim'

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz mahkemelik oldu.
 03 Şubat 2020 13:09
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Dorukhan Toköz'e mahkemeden ceza! 'Senin ve ailenin hayatını bitireceğim'

Siyah beyazlı taraftarlar, 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan ve sonrasında ameliyat olan ve 4 ay sonra sahalara antrenmanlara başlayan Dorukhan Toköz'ün sahalara dönüşünü dört gözle beklerken, genç futbolcuyla ilgili gelen haber şok etti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaşlı Dorukhan ile 9 aydır ilişki yaşadığı Cansu Gezer, mahkemelik oldu.
Sabah
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