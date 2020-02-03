Dorukhan Toköz'e mahkemeden ceza! 'Senin ve ailenin hayatını bitireceğim'

Siyah beyazlı taraftarlar, 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan ve sonrasında ameliyat olan ve 4 ay sonra sahalara antrenmanlara başlayan Dorukhan Toköz'ün sahalara dönüşünü dört gözle beklerken, genç futbolcuyla ilgili gelen haber şok etti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaşlı Dorukhan ile 9 aydır ilişki yaşadığı Cansu Gezer, mahkemelik oldu.