Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 119.311,18 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 171,11 puan artarak 119.311,18 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile inşaat oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle yeni yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki sert düşüşün, küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu ancak beklentiler dahilindeki bu gelişmenin diğer borsalardaki etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.

Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağına yerleştiğini belirten analistler, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan topçu atışıyla 4 askerin şehit olması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Öğleden sonra ABD'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi endeksi verisi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 121.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.