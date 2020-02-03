Rusya ile ortak devriye iptal

Türk ve Rus askerleri tarafından, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde bugün yapılması planlanan devriye iptal edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirmişti.

Rusya'dan, Suriye'nin İdlib kentinde 4 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya'yı operasyon konusunda uyarmadığı için Türk askerinin Suriye ordusu tarafından vurulduğu belirtilmişti.