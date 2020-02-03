Rusya ile ortak devriye iptal
Ayn el Arab'da bugün yapılması planlanan devriye iptal edildi
|03 Şubat 2020 13:27
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Türk ve Rus askerleri tarafından, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde bugün yapılması planlanan devriye iptal edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirmişti.
Rusya'dan, Suriye'nin İdlib kentinde 4 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya'yı operasyon konusunda uyarmadığı için Türk askerinin Suriye ordusu tarafından vurulduğu belirtilmişti.
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