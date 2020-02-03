1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rusya ile ortak devriye iptal

Ayn el Arab'da bugün yapılması planlanan devriye iptal edildi
 03 Şubat 2020 13:27
Yazdır
Rusya ile ortak devriye iptal

Türk ve Rus askerleri tarafından, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde bugün yapılması planlanan devriye iptal edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirmişti.

Rusya'dan, Suriye'nin İdlib kentinde 4 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya'yı operasyon konusunda uyarmadığı için Türk askerinin Suriye ordusu tarafından vurulduğu belirtilmişti.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta FETÖ ve PKK operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
03 Şubat 2020 14:39		 Yurtdışındaki FETÖ'cülerden çarpıtma operasyonu
03 Şubat 2020 14:33
Rusya: Türkiye bizi uyarmadı bu nedenle hedef oldu
03 Şubat 2020 11:59		 FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası başladı
03 Şubat 2020 11:55
FETÖ imamlarından siyasi partilere sızma talimatı almış
03 Şubat 2020 06:11		 Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı
02 Şubat 2020 14:35
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününde
02 Şubat 2020 13:10		 PKK'nın hedefinde o bölgeler var
02 Şubat 2020 12:57
FETÖ'nün sözde havacı mahrem imamları özel haberleşme programı kullanmış
02 Şubat 2020 11:26		 Şubatta hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?
02 Şubat 2020 11:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:04 - ABD'de 9 ay sürecek başkanlık yarışı başlıyor14:59 - Şubat ayı kira artış oranı belli oldu14:59 - Kemal Sunal'ın ailesinden 'doğduğu ev yıkıldı' haberine yalanlama14:46 - Meteorolojiden deprem bölgesine yağış uyarısı14:46 - Einstein bir kez daha haklı çıktı14:41 - İstanbul'da 283 okul yıkılıp yeniden inşa edildi14:39 - Şırnak'ta FETÖ ve PKK operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı14:36 - Bakan Akar: İdlib'deki saldırıya karşı gereken yapılıyor14:33 - Yurtdışındaki FETÖ'cülerden çarpıtma operasyonu14:27 - Akşener'den TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı
14:25 - TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?14:21 - Kremlin'den 'Türk askerine saldırı' açıklaması14:17 - İzmir'de simit ve boyoza zam14:14 - 'Türkiye'nin Otomobili'ne teknik eleman yetiştirecek lise14:10 - Rus mafyasına operasyon... Loto Guli yakalandı14:05 - YÖK'ten sağlık memurluğu için üst öğrenim kararı!14:05 - Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?14:04 - Okullardaki virüse karşı temizlikler devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mecazı mürsel 1
Madem yanlıştı kızılay kabul etmeseydi 4
fenerbahçe kafilesine trabzon'dasilah çekilmesi 1
iş yerindeki masanın dağınık olması 1
erkek tarafı 2
Duymayı çok istediğimiz cümleler 2
03.02.2020 idlib'te 4 askerimizin şehit olması 3
tolga ciğerci 1
Laktozsuz süt 2
uykusuzluk 1
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam