1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnternetteki 'virüsten koruma ürünü' satışlarıyla ilgili uyarı

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internette "Virüslerden korur" başlığı altında satılan gıda takviyesi ya da dezenfektan gibi ürünlerin birçoğunun faydadan çok zarar verebileceği uyarısında bulundu.
 03 Şubat 2020 13:52
Yazdır
İnternetteki 'virüsten koruma ürünü' satışlarıyla ilgili uyarı

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internette "Virüslerden korur" başlığı altında satılan gıda takviyesi ya da dezenfektan gibi ürünlerin birçoğunun faydadan çok zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internette satılan sağlık ürünleriyle ilgili kendilerine bazı şikayetler geldiğini belirtti.

Tüketicilerin genellikle "Aldığım ürün hiçbir işe yaramadı." diyerek şikayette bulunduğunu aktaran Bakal, "Hiçbir şeye yaramadıysa iyi. Sağlığı daha da geriye götürebilme ihtimali var. Sağlık Bakanlığından izni yok ama 'var' diyebiliyorlar. Kapıda ödemenizi yaptıktan sonra firma birden ortadan kayboluyor. Ürünü alan da bize şikayete geliyor. Sağlık böyle riske atılmamalı." dedi.

Bakal, zayıflama hapları, sedef tedavisi, parfüm gibi birçok ürünle ilgili sorunlar yaşandığına dikkati çekti.

Son dönemdeki şikayetlere değinen Bakal, "Şimdi de virüsten korunmak isteyen insanların sayısının arttığını görenler bu mecraya yöneliyor. Lütfen dolandırılmaktan kaçının. Bu tarz satıcılar sitelerindeki olumlu yorumların çoğunu bizzat kendileri yazıyor. İnternetten yapılan ticaretin kontrolü artmalı. Hem devlete vergi ödemeyip hem de insanları mağdur edenlere verilecek ceza miktarları artmalı. Biz dernek olarak elimizden gelen tüm gayreti gösterip mağduriyetlerin önüne geçmeye çalışıyoruz fakat vatandaş olarak da bilinçlenmeliyiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AFAD açıkladı: Yardım rekor rakama ulaştı
02 Şubat 2020 22:33		 130 bin çalışanı ilgilendiren iş sözleşmesinde mutlu son
02 Şubat 2020 17:20
Türkiye Kamikaze İHA bölükleri kuruyor
01 Şubat 2020 21:33		 Hak-İş Başkanı'ndan sendikasız işçilere üyelik daveti
01 Şubat 2020 16:24
Türk Kızılay Beypazarı temsilcisi görevinden alındı
31 Ocak 2020 17:40		 Son 6 gün içerisinde bin 579 artçı deprem oldu
31 Ocak 2020 14:10
Memur-Sen, 500 bin TL'lik bağış yaptı
31 Ocak 2020 11:21		 TTB: Korona Virüs, gençleri çok fazla etkilemiyor
31 Ocak 2020 10:50
İşçi sendikalarının 2020 yılı Ocak ayı üye sayıları açıklandı
31 Ocak 2020 02:08		 Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti
30 Ocak 2020 22:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:08 - 'Robin Hood' bu kez Trabzon'da... Sigara içenlere 100 TL, içmeyenlere 200 TL15:04 - ABD'de 9 ay sürecek başkanlık yarışı başlıyor14:59 - Şubat ayı kira artış oranı belli oldu14:59 - Kemal Sunal'ın ailesinden 'doğduğu ev yıkıldı' haberine yalanlama14:46 - Meteorolojiden deprem bölgesine yağış uyarısı14:46 - Einstein bir kez daha haklı çıktı14:41 - İstanbul'da 283 okul yıkılıp yeniden inşa edildi14:39 - Şırnak'ta FETÖ ve PKK operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı14:36 - Bakan Akar: İdlib'deki saldırıya karşı gereken yapılıyor14:33 - Yurtdışındaki FETÖ'cülerden çarpıtma operasyonu
14:27 - Akşener'den TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı14:25 - TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?14:21 - Kremlin'den 'Türk askerine saldırı' açıklaması14:17 - İzmir'de simit ve boyoza zam14:14 - 'Türkiye'nin Otomobili'ne teknik eleman yetiştirecek lise14:10 - Rus mafyasına operasyon... Loto Guli yakalandı14:05 - YÖK'ten sağlık memurluğu için üst öğrenim kararı!14:05 - Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
Olaya müdahale eden bekçi, arkadaşını vurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yemekle beraber çay içmek 16
wuhan kentindeki türklerin tahliyesi 3
Film önermek 3
Ruminasyon 1
Süt içen adam 2
03.02.2020 idlib'te 4 askerimizin şehit olması 3
iş yerindeki masanın dağınık olması 1
Trabzonlu siyasetçilerin fb macindan sonra kendilerinden gecmesi 1
trabzonspor'un 450k ya 3 oyuncu birden transfer etmesi 3
İş teklifi 4
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam