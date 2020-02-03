Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın: 2 yaralı

DYK'DA HAFTA SONU GÖREV ALAN İKİ MÜDÜR YARDIMCISINDAN HANGİSİNE YÖNETİM GÖREVİNİ BAĞLI EKSTRA EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR? Destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günlerinde yönetim görevini üstlenen ve bu görevi fiilen yürüten sadece bir yöneticinin, yönetim görevi için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir.