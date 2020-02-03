Okullardaki virüse karşı temizlikler devam ediyor

Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan dezenfektasyon uygulaması ile okullar, virüslere karşı nano gümüş iyon teknolojisi ile temizlenmeye başladı.

Uygulama ile Ümraniye'de bulunan 100 okul dezenfekte edilecek.

Dezenfektasyon uygulamasının yapıldığı okullardan biri olan Nurettin Topçu İlkokulunu ziyaret eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu uygulamanın Ümraniye'de, belki de İstanbul'da ilk kez yapıldığını ifade etti.

Yıldırım, "Belediye olarak hijyen ortamına çok dikkat ediyoruz. Hem dışarıda, hem de çocuklarımızın okuduğu okullarda tuvaletleri hijyenik hale getirmek için uygulama yapıyoruz. Yüksek teknolojideki ürünü okullardaki tuvaletlerde ilçemizdeki 100 okulun tamamında yapıyoruz. Şu anda burada yaptığımız uygulama sonucu 51 bin çıkan mikrop oranı 28'e düştü.Bunun laboratuvar oranı 500'dür. Onun için önemli bir uygulama. Mikroplar bu tür yerlerden ürer. Elimizi sabunlayıp yıkayıp hijyenik hale getirmezsek Çocuklarımızdan mikroplar birbirlerine bulaşır." diye konuştu.

İstanbul'daki bütün belediye başkanları ve ilçe milli eğitim camiasına da çağrıda bulunan Yıldırım, bu uygulamayı onların da yapmasını istedi.

Daha hijyenik bir okul, daha iyi bir Ümraniye için gayret gösterdiklerini belirten Yıldırım, "Kullanılan ilacın hiçbir yan etkisi yok. 6 ay kalıcı bir etkisi var. Hiçbir zararı yok. Ona göre üretilmiş ve Sağlık Bakanlığından testi geçmiş bir ilaç." dedi.

Okuldaki bazı sınıfları da gezen Yıldırım, öğrencileri hijyen konusunda uyardı.