Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?
Milli Gazeteden alıntılayarak, memurlar.net'e eklediğimiz "bekçi, polis ve öğretmen maaşlarını kıyaslayan" haberi yayından çıkardık.
|03 Şubat 2020 14:05
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Bugün, Milli Gazeteden alıntılayarak memurlar.net'e girilen "Bekçiler, öğretmenlerden fazla maaş alıyor!" başlıklı haber, memurlar.net tarafından yayın arşivinden çıkarılmıştır.
Sözkonusu haberde lise mezunu bir bekçinin 5.071 TL aldığı iddia edilmekte olup, oysaki lise mezunu 9/1 bekçinin aldığı maaş 3.374 TL'dir.
Hem bu maaş yanlışlığı hem de personelin çalışma şartları ve saatleri gözönünde bulundurulmadan yapılan bu tür kıyaslamaya dair haberler, yanlış değerlendirmelere neden olduğundan, sözkonusu haber, memurlar.net yayın arşivinden çıkarılmıştır. Ziyaretçilerimize duyurulur.
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