Akşener'den TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı
|03 Şubat 2020 14:27
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapalı bir oturumla acil toplantıya çağırdı.
Akşener, Suriye'nin kuzeyinde İdlib'de 5 asker, bir sivil Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubunun şehit edildiği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Milli varlığın başkalarının inisiyatifine bırakılamayacağını vurgulayan Akşener şunları kaydetti:
"Tarih, birçok kez olduğu gibi, bizi yine önemli bir görevle karşı karşıya bırakmıştır. Ve yine tarihte örneği olduğu üzere, milli varlığımızın hedef alındığı zamanlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka görevinin başında olmalıdır. Bu nedenle, kahraman ordumuz üzerinden, ülkemize ve milletimize yönelen bu alçak saldırı karşısında, milli bir görev çağrısını yapmak ihtiyacı hissediyorum. Suriye'de oluşan yeni ve ağır şartları değerlendirmek üzere, TBMM'yi kapalı bir oturumla ve acil olarak toplanmaya, iktidarı da milli duruşa katkı sunacak şekilde, aziz milletimizin vekillerini bilgilendirmeye ve tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyorum."
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