Meteorolojiden deprem bölgesine yağış uyarısı
|03 Şubat 2020 14:46
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Meteoroloji, 6.8'lik deprem yaşayan Elazığ ve bölgesi için yarından itibaren hafta sonuna kadar yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.
Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ın bağlı bulunduğu Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde bugün yağış beklenmiyor ve havanın parçalı çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Bölgenin Salı günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri genellikle aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde, Cuma ve Cumartesi günleri ise bölge genelinde aralıklı kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hafta ortasına kadar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak olan hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette,Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise orta, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor" denildi.
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