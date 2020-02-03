Einstein bir kez daha haklı çıktı
|03 Şubat 2020 14:46
|Yazdır
Bu çalışma sonrası Albert Einstein bir kez daha haklı çıktı.
Bilim insanları kendi etrafında dönen gök cisimlerinin uzay zamanı bükebildiği ve sürükleyebildiğini kanıtladı.
İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, yaklaşık 20 yıl süren çalışma sonrası elde edilen bu bilgi sayesinde ilk kez 100 yıl önce ortaya konan teoriyi kanıtladı.
Ekip söz konusu sonuca bir beyaz cücenin yoğun kütle çekimine yakalanarak yörüngesinde kapana kısılan PSR J1141-6545 isimli genç bir pulsar üzerinde çalışarak varabildi.
Bilim insanları pulsardan gelen atımları 20 yıl boyunca düzenli olarak ölçtü ve bu atımlardaki değişiklikleri takip etti.
Bu ölçümün sonunda elektromanyetik dalga atımlarında sapma yaşandığını keşfedildi.
Bu teori ilk olarak, Einstein'ın genel görelilik teorisini yayımlamasından üç yıl sonra Avusturyalı matematikçiler Josef Lense ve Hans Thirring tarafından ortaya atılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD'de 9 ay sürecek başkanlık yarışı başlıyor
03 Şubat 2020 15:04
|Kremlin'den 'Türk askerine saldırı' açıklaması
03 Şubat 2020 14:21
|Koronavirüsle ilgili sevindiren haber!
02 Şubat 2020 20:27
|Pompeo'dan dikkat çeken Uygur Türkleri çağrısı
02 Şubat 2020 12:03
|Koronavirüsün ardından Çin'de bir salgın daha
02 Şubat 2020 10:16
|Çin dışında koronavirüsten ilk ölüm
02 Şubat 2020 09:56
|Koronovirüs nedir? Çin neler yaptı?
01 Şubat 2020 21:48
|Arap Birliği, Trump'ın planını reddetme kararı aldı
01 Şubat 2020 19:31
|Dışişlerinden 'Brexit' açıklaması
31 Ocak 2020 20:19
|Koronavirüs aşısı için en erken tarih, 20 ay
31 Ocak 2020 17:30