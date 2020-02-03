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Kemal Sunal'ın ailesinden 'doğduğu ev yıkıldı' haberine yalanlama

41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminde, Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın doğduğu evin de yıkıldığı iddia edilmişti. Sunal'ın ailesi basın açıklaması yaparak çıkan haberleri yalanladı.
 03 Şubat 2020 14:59
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Kemal Sunal'ın ailesinden 'doğduğu ev yıkıldı' haberine yalanlama

Tüm Türkiye Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin acısını yaşarken, Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın doğduğu evin de depremde yıkıldığı haberleri, efsane ismin hayranlarını üzmüştü.

Kemal Sunal'ın ailesi bugün yaptığı açıklama ile söz konusu haberleri yalanladı.

İşte o açıklama...

Değerli basın mensubu dostlarımız,Birkaç günden bu yana bazı yayın organlarında "Elazığ depreminde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı" başlıklı gerçek dışı haberler yer almaktadır.

Kemal Sunal İstanbul'un Küçükpazar semtinde doğmuş olup, yayınlanan haberde bahsi geçen ev ile ilgilisi bulunmamaktadır.

Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Sunal Ailesi adına,Gül Sunal
NTV
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