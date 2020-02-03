1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Ergenekon' davasının hakim ve savcıları hesap veriyor

FETÖ'nün kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan eski savcı Mehmet Murat Dalkuş savunma yaptı
 03 Şubat 2020 15:26
Yazdır
'Ergenekon' davasının hakim ve savcıları hesap veriyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davada, ekim ayında yakalanan eski savcı Mehmet Murat Dalkuş savunma yaptı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan eski savcı Dalkuş ve eski hakim Hüsnü Çalmuk katıldı.

Diğer tutuklu sanıklar ile telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Bazı müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, firari durumdayken 2019 Ekim'de yakalanan Dalkuş'a savunması için söz verildi.

Sanık Dalkuş, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün sonra açığa alındığını, 18 Temmuz'da da gözaltına alınmasından sonra adli kontrol şartıyla salıverildiğini dile getirdi.

Bu olaydan bir gün sonra serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edildiğini anlatan Dalkuş, "Evrakımı hazırladım, valizimi hazırladım ancak teslim olmadım. Ne teslim oldum ne de kaçtım. İstanbul'da bulunduğum sürece yargılamayı da geciktirmedim. Savunma sırası bana daha yeni gelmişti." diye konuştu.

Yargılandığı davanın kamuoyunda "Ergenekon'da kumpas" olarak bilindiğini söyleyen Dalkuş, "Ben kimseye kumpas kurmadım." beyanında bulundu.

Sanık Dalkuş, Ergenekon davasında yargılama aşamasında hayatını kaybedenlere rahmet dilediğini ifade etti.

Kasım 2011'de PKK ve MLKP'nin İstanbul'da ortak eylem yaptığını, kendisine gönderilen polis fezlekesinde eylem talimatının "Ergenekon Terör Örgütü" tarafından verildiğinin yazıldığını belirten Dalkuş, bunun üzerine görevli polisleri arayarak soruşturmanın böyle yürütülemeyeceğini söylediğini, fezlekeyi yazan polise amirleriyle görüşmek istediğini söylemesi üzerine eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün ile görüştüğünü savundu.

Sanık Dalkuş, şunları dile getirdi:

"Yurt Atayün'ü aradım, 'Kamu düzenini sağlıyorsunuz, her şey olduktan sonra mı görevinizi yerine getireceksiniz?' dedim. Bana, 'Bizim de rahatsız olduğumuz hususlar.' cevabını verdi. Bunun üzerine başsavcı vekiline gittim, Atayün, benden önce aramış başsavcı vekilini. Bu olaydan birkaç gün sonra Beşiktaş Adliyesine 3 yeni savcı tayin edildi. Fikret Seçen beni odasına çağırdı. Ergenekon davasına üçüncü savcı olarak beni tayin ettiğini bildirdi. Dava 2008'de başlamış, Zekeriya Öz'le davanın başından itibaren süreci bilen arkadaşlar olduğunu söyledi.

'Mütalaa hazırlanırken sen de duruşma savcılığı yaparsın.' dedi."

- "Diğer savcının talebiyle görevi kötüye kullanmakla suçlanıyorum"

Ergenekon soruşturmaları sonucu 3 ayrı dava açıldığını ve daha sonra birleşme kararı ile davanın tek dosya halinde karara bağlandığını belirten Dalkuş, davada ilk defa 6 Ocak 2012'de duruşmaya çıktığını beyan etti.

Ergenekon davasının 13 Ocak 2012'deki duruşmasında sanıklardan eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in, sanıklar ve yakınlarına ait olduğu öne sürülen basın organlarındaki ses kayıtlarının dava dosyasına istenilmesini talep ettiğini anlatan Dalkuş, mahkemenin talebi kabul ettiğini söyledi.

Söz konusu talepten daha önce haberinin olmadığını savunan Dalkuş, bu ve benzeri hadiseler nedeniyle "görevini kötüye kullanma" suçunu işlediği iddiasını reddetti.

Suçlama yöneltilen duruşmadaki eylemin kendisine ait olmadığını, diğer savcı Pekgüzel'in talebi doğrultusunda mahkemenin ara karar aldığını beyan eden Dalkuş, "Ben hiç ağzımı açmadan, diğer savcının talebiyle görevi kötüye kullanmakla suçlanıyorum. Dünya tarihinde bunun başka bir örneği yoktur. Kahvehanede bile sonradan gelip masaya oturana 'yancı' denir ve ona hesap ödetilmez." şeklinde konuştu ve beraatini istedi.

Duruşmalara tek başına çıkmadığını söyleyen Dalkuş, bazı sanıklar hakkında beraat, bazı tutuklu sanıklar hakkında da tahliye yönünde görüş bildirdiğini ileri sürdü.

Davanın görülmesine devam ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan eski hakim tutuklandı
03 Şubat 2020 16:35		 FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis cezası
03 Şubat 2020 16:04
Şırnak'ta FETÖ ve PKK operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
03 Şubat 2020 14:39		 Yurtdışındaki FETÖ'cülerden çarpıtma operasyonu
03 Şubat 2020 14:33
Rusya ile ortak devriye iptal
03 Şubat 2020 13:27		 Rusya: Türkiye bizi uyarmadı bu nedenle hedef oldu
03 Şubat 2020 11:59
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası başladı
03 Şubat 2020 11:55		 FETÖ imamlarından siyasi partilere sızma talimatı almış
03 Şubat 2020 06:11
Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı
02 Şubat 2020 14:35		 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününde
02 Şubat 2020 13:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:06 - İSMEK sorumlularına yönelik hakaret iddiasına ikinci suç duyurusu16:59 - Yargıtay'dan Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK kararına tepki16:52 - Çin, 'korona' hastanesini 10 günde inşa etti16:46 - Binali Yıldırım okul açılışında gözyaşlarını tutamadı!16:44 - Kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalıştı16:36 - THY, Çin seferlerini şubat sonuna kadar durdurdu16:35 - FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan eski hakim tutuklandı16:30 - Geçmiş yıllarda 'görev zararları' ile anılan kamu bankalarının dönüşümü16:28 - Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı16:24 - Benzine 8 kuruş zam
16:20 - Süt kazanına düşen 1 yaşındaki Mustafa ağır yaralandı16:17 - Arama çalışmaları süren Gülistan'ın yeni görüntüleri çıktı16:15 - Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama16:04 - FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis cezası16:00 - Kalkınma ajansları güvenlik soruşturmalarında hata yapıyor16:00 - MEB, 2020 bursluluk sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı15:58 - Erdoğan, AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçeye gidiyor15:54 - Rekabet Kurulu, Yapı Kredi hisselerinin devrine onay verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Emniyet'ten 'bekçi maaşları'na ilişkin açıklama
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Seni ilgilendirmez 3
müze 2
Mecazı mürsel 1
uykusuzluk 3
Kompulsif yalan 1
8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam 2
ensar vakfı 4
Jose Mourinho 1
tolga ciğerci 1
idlip de şehit sayısı 6 ya yükseldi 2
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam