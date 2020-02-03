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Rekabet Kurulu, Yapı Kredi hisselerinin devrine onay verdi

Rekabet Kurulundan bazı birleşme ve devralma işlemlerine onay çıktı
 03 Şubat 2020 15:54
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Rekabet Kurulu, Yapı Kredi hisselerinin devrine onay verdi

Rekabet Kurulundan bazı birleşme ve devralma işlemlerine onay çıktı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul tarafından, Koç Holding AŞ ve Koç Holding AŞ'nin grup şirketleri ile UniCredit S.p.A.'nın ortak kontrolü altında olan Koç Finansal Hizmetler AŞ'nin tek kontrolünün ve iştiraki Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin fiili tek kontrolünün Koç Grubu tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Kurul, Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'nin tek kontrolünün Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin iştiraki İmbat Enerji AŞ tarafından devralınması işlemini de uygun buldu.

Öte yandan, kurul tarafından, Türkiye Halk Bankası AŞ'nin tek kontrolünde bulunan Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ üzerinde Türkiye Halk Bankası AŞ, TC Ziraat Bankası AŞ ve T. Vakıflar Bankası TAO tarafından eşit hisse ve ortak yönetim yapısına geçilmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

Anadolu Ajansı
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