FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis cezası
|03 Şubat 2020 16:04
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamına "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına mühendis olan sanık Salih Sağ ile avukatı katıldı.
Sanık Sağ'a savcının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için söz verildi.
Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Sağ, beraat talebinde bulundu.
Sanıktan sonra söz alan avukatı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'un hukuka uygun bir delil olmadığını iddia etti.
Ayrıca müvekkilinin ByLock'u örgütsel kasıtla indirdiğini gösteren bir delil bulunmadığını savunan avukat, dosyadaki tutanaklarda mesaj içeriğinin olmadığını öne sürdü.
Sanık avukatı, "Garson" kod adlı itirafçı imam tarafından verilen SD kartın da sanık aleyhine delil olarak kullanılamayacağını, kartın kim tarafından oluşturulduğunun belli olmadığını iddia etti.
Son sözleri sorulan sanık Sağ, "Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
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