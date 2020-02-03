1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Benzine 8 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam geldi.
 03 Şubat 2020 16:24
Yazdır
Benzine 8 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zammın ardından Ankara'da ortalama 6,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,81 liraya, İzmir'de 6,82 liradan 6,90 liraya yükselecek.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de simit ve boyoza zam
03 Şubat 2020 14:17		 Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
03 Şubat 2020 10:30
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
03 Şubat 2020 10:01		 Fiyatı en çok düşen ve artan ürün belli oldu
02 Şubat 2020 12:07
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 10 artırılacak
02 Şubat 2020 09:53		 Bu artık zam değil
02 Şubat 2020 09:10
Zehirlenmelerin ardından 1 TL'ye düşmüştü, şimdi fiyatı cep yakıyor
31 Ocak 2020 20:23		 Ekonomistlerin, ocak ayı enflasyon beklentisi
31 Ocak 2020 14:19
'Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık'
31 Ocak 2020 13:37		 Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini açıklandı
30 Ocak 2020 10:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:06 - İSMEK sorumlularına yönelik hakaret iddiasına ikinci suç duyurusu16:59 - Yargıtay'dan Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK kararına tepki16:52 - Çin, 'korona' hastanesini 10 günde inşa etti16:46 - Binali Yıldırım okul açılışında gözyaşlarını tutamadı!16:44 - Kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalıştı16:36 - THY, Çin seferlerini şubat sonuna kadar durdurdu16:35 - FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan eski hakim tutuklandı16:30 - Geçmiş yıllarda 'görev zararları' ile anılan kamu bankalarının dönüşümü16:28 - Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı16:24 - Benzine 8 kuruş zam
16:20 - Süt kazanına düşen 1 yaşındaki Mustafa ağır yaralandı16:17 - Arama çalışmaları süren Gülistan'ın yeni görüntüleri çıktı16:15 - Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama16:04 - FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis cezası16:00 - Kalkınma ajansları güvenlik soruşturmalarında hata yapıyor16:00 - MEB, 2020 bursluluk sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı15:58 - Erdoğan, AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçeye gidiyor15:54 - Rekabet Kurulu, Yapı Kredi hisselerinin devrine onay verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Emniyet'ten 'bekçi maaşları'na ilişkin açıklama
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yemekle beraber çay içmek 16
sosyal medyaya konan yemek fotoğraflarının buğulanması 6
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 4
Film önermek 3
trabzonspor'un 450k ya 3 oyuncu birden transfer etmesi 3
orkide 4
Jose Mourinho 1
Seni ilgilendirmez 3
kaçak çay 1
Ak parti'nin trabzonspor uğruna fenerbahceyi karşısına almasi 19
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam