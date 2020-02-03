FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan eski hakim tutuklandı
|03 Şubat 2020 16:35
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınan eski hakim Hüseyin Purtaş tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mamak'taki bir alışveriş merkezinde yakalanan Purtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren Purtaş, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.
Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen Purtaş'ın, örgütün "adalet yapılanması"nda üst düzeyde görev aldığı, hakim ve savcı evlerinin sorumluları arasında bulunduğu belirtildi.
Yargıtay tetkik hakimi ve YARSAV üyesi olan Purtaş'ın 3 yıldır Kahramanmaraş'ta bulunduğu, geçici olarak Ankara'ya geldiği sırada yakalandığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis cezası
03 Şubat 2020 16:04
|'Ergenekon' davasının hakim ve savcıları hesap veriyor
03 Şubat 2020 15:26
|Şırnak'ta FETÖ ve PKK operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
03 Şubat 2020 14:39
|Yurtdışındaki FETÖ'cülerden çarpıtma operasyonu
03 Şubat 2020 14:33
|Rusya ile ortak devriye iptal
03 Şubat 2020 13:27
|Rusya: Türkiye bizi uyarmadı bu nedenle hedef oldu
03 Şubat 2020 11:59
|FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası başladı
03 Şubat 2020 11:55
|FETÖ imamlarından siyasi partilere sızma talimatı almış
03 Şubat 2020 06:11
|Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı
02 Şubat 2020 14:35
|HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününde
02 Şubat 2020 13:10