1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalıştı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iş yerinin önünde oturan kişinin, seyir halindeki kamyonetten fırlayan lastiği tekme atarak durdurmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.
 03 Şubat 2020 16:44
Yazdır
Kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalıştı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iş yerinin önünde oturan kişinin, seyir halindeki kamyonetten fırlayan lastiği tekme atarak durdurmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadirli-Sumbas kara yolunda seyir halindeki kamyonetin sol ön lastiği yerinden fırladı.

Bu sırada, iş yerinin önünde oturan kişi, üzerine doğru gelen lastiği tekmeyle durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Lastik, iş yerinin önündeki telefon panosuna çarparak durdu.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerinin önünde oturan kişinin üzerine doğru gelen lastiğe tekme atması yer alıyor.


Fırlayan lastiği durdurup, tehlikeyi önledi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı
03 Şubat 2020 16:28		 'Domuz gribinden herhangi bir ölüm meydana gelmedi'
03 Şubat 2020 15:42
İmamoğlu'ndan İSMEK açıklaması: Yanımda yeri olamaz
03 Şubat 2020 15:38		 Meteorolojiden deprem bölgesine yağış uyarısı
03 Şubat 2020 14:46
İstanbul'da 283 okul yıkılıp yeniden inşa edildi
03 Şubat 2020 14:41		 Elazığ'da öğretmenlere deprem görevi
03 Şubat 2020 10:58
Uludağ'da 25 km tatilci kuyruğu
03 Şubat 2020 00:06		 Şaşkına çeviren görüntü; altı tarih üstü otel
02 Şubat 2020 22:46
Trabzon'da 'Korona' virüsü alarmı
02 Şubat 2020 21:36		 Bingöl'de çığ düştü, çocuklar son anda kurtuldu
02 Şubat 2020 17:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:06 - İSMEK sorumlularına yönelik hakaret iddiasına ikinci suç duyurusu16:59 - Yargıtay'dan Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK kararına tepki16:52 - Çin, 'korona' hastanesini 10 günde inşa etti16:46 - Binali Yıldırım okul açılışında gözyaşlarını tutamadı!16:44 - Kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalıştı16:36 - THY, Çin seferlerini şubat sonuna kadar durdurdu16:35 - FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan eski hakim tutuklandı16:30 - Geçmiş yıllarda 'görev zararları' ile anılan kamu bankalarının dönüşümü16:28 - Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı16:24 - Benzine 8 kuruş zam
16:20 - Süt kazanına düşen 1 yaşındaki Mustafa ağır yaralandı16:17 - Arama çalışmaları süren Gülistan'ın yeni görüntüleri çıktı16:15 - Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama16:04 - FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis cezası16:00 - Kalkınma ajansları güvenlik soruşturmalarında hata yapıyor16:00 - MEB, 2020 bursluluk sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı15:58 - Erdoğan, AK Parti'nin rekor oyla kazandığı ilçeye gidiyor15:54 - Rekabet Kurulu, Yapı Kredi hisselerinin devrine onay verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurların 2020 enflasyon zammı ne durumda?
İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
Emniyet'ten 'bekçi maaşları'na ilişkin açıklama
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Savcı, meslektaşlarını dolandırıp kayıplara karıştı
Bekçi ve öğretmen maaşları kıyaslanır mı?
TÜİK, enflasyon sepetinde güncelleme yaptı
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yemekle beraber çay içmek 16
idlip de şehit sayısı 6 ya yükseldi 2
Ak parti'nin trabzonspor uğruna fenerbahceyi karşısına almasi 19
bekçinin 5071 tl,öğretmenin 4013 tl maaş alması 4
fenerbahçe kafilesine trabzon'dasilah çekilmesi 1
03.02.2020 idlib'te 4 askerimizin şehit olması 3
iş yerindeki masanın dağınık olması 2
05.02.2020 zenit vs fenerbahçe maçı 1
wuhan kentindeki türklerin tahliyesi 3
Jose Mourinho 1
SON İLANLAR
Muğla Fethiye SYDV Personel Alım İlanı
Mersin Polisevi İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karaisalı Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
İskenderun Bakım Onarım İstihkam Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam