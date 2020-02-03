Kamyonetten fırlayan lastiği tekmeyle durdurmaya çalıştı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iş yerinin önünde oturan kişinin, seyir halindeki kamyonetten fırlayan lastiği tekme atarak durdurmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.
|03 Şubat 2020 16:44
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iş yerinin önünde oturan kişinin, seyir halindeki kamyonetten fırlayan lastiği tekme atarak durdurmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadirli-Sumbas kara yolunda seyir halindeki kamyonetin sol ön lastiği yerinden fırladı.
Bu sırada, iş yerinin önünde oturan kişi, üzerine doğru gelen lastiği tekmeyle durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Lastik, iş yerinin önündeki telefon panosuna çarparak durdu.
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerinin önünde oturan kişinin üzerine doğru gelen lastiğe tekme atması yer alıyor.
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