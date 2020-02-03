Binali Yıldırım okul açılışında gözyaşlarını tutamadı!
|03 Şubat 2020 16:46
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Binali Yıldırım'ın çocukları Bahar Büşra Köylübay, Bülent Yıldırım ve Erkam Yıldırım tarafından İstanbul Tuzla'da yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen okulun açılışı duygu dolu anlara sahne oldu.
ŞEHİT ASKERLERİ UNUTMADI
Konuşmasının başında, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için millet olarak üzüntü duyulduğunu belirten Binali Yıldırım, şu açıklamayı yaptı:
Geleceğimizin güneşi olarak gördüğümüz evlatlarımızın irfan yuvasının, yeni bir eğitim öğretim okulunun açılışını yapacağız. Bugün ara tatilden sonra ders zilinin tekrar çalındığı ilk gün. Bu vesileyle ara tatilden dönen evlatlarımıza tekrar başarılar diliyorum. Genç yavrularımızın istikbale emin adımlarla gitmeleri için böylesine güzel bir eserin, bugün eğitim öğretim camiamıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza kazandırılmış olması bizim için büyük mutluluk.
EŞİNİN ÖĞRETMENLİK YILLARINI ANLATTI
Eşim öğretmen Semiha Hanım, ilk öğretmenlik yıllarında İstanbul'da ismi olan, kendisi olmayan bir okulda yavrularımızı eğitmek için ne büyük fedakarlıklar, gayretler gösterdiğine şahit birisiyim. Barakalarda çocuklarımızı eğitmeye çalışırdı. Gecenin karanlığında yola çıkar akşama kadar vaktini benden çok onlarla geçirirdi. Dolayısıyla o günleri yaşamış birisi olarak bugün bu imkanlara sahip böyle bir eserin yavrularımız için yapılmış olması, bunda da bizim ailemizin, evlatlarımızın katkısı olması bizim hayalimizin gerçeğe dönüşmesidir.
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